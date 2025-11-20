Esteban pide a Sánchez antes de acabar el año una "escenificación del compromiso político" para culminar el Estatuto

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que antes del 31 de diciembre se produzca una "escenificación" de su "compromiso político" de transferir las competencias pendientes a Euskadi y culminar el Estatuto porque, "si no es así", sería "un asunto grave y un incumplimiento del acuerdo de investidura". La escenificación podría realizarse en la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente que presiden el Lehendakari, Imanol Pradales, y el propio Sánchez, y que está pendiente de celebrar.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Esteban se ha referido al proceso de traspaso de transferencias pendientes a Euskadi, que, tal como se comprometieron ambas partes, se debería completar antes de que finalice el año.

El líder jeltzale ha revelado que esta semana ha transmitido directamente a Sánchez que "ese plazo y ese compromiso están ahí". Según ha subrayado, para el PNV "es un asunto absolutamente importante" y confía y espera en que pueda haber "una escenificación del compromiso político, de que esto ya es así".

CIERRE DE TRANSFERENCIAS

A su juicio, "técnicamente en los próximos meses debería haber un cierre concreto" sobre la materialización de las transferencias, y dejar constancia de que "ese cierre políticamente ya se ha dado". "Espero que eso suceda antes del 31 de diciembre", ha insistido.

Aitor Esteban ha subrayado que, si no es así, para el PNV sería un "asunto grave y sería un incumplimiento del acuerdo de investidura, sin duda". Preguntado sobre esa escenificación se debería dar en la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, Esteban ha indicado que "no sería mal sitio" porque en ese órgano están presentes tanto el presidente del Gobierno español como el Lehendakari.