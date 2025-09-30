Esteban (PNV) sobre Ayuso tras acusar a Pradales de amenazas: "No es ignorancia, es mala fe"

El presidente del PNV, Aitor Esteban (i), y el lehendakari, Imanol Pradales (d), durante la celebración del 'Alderdi Eguna', a 28 de septiembre de 2025, en Foronda, Álava-Araba - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que, por "si alguien tenía alguna duda", la acusación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Lehendakari, Imanol Pradales, de haberla a amenazado por unas palabras que le dirigió en euskera, "no es ignorancia", sino mala fe".

Pradales, durante el Alderdi Eguna celebrado el pasado domingo en las campas de Foronda (Álava) junto a Esteban, se refirió al plante al euskera impulsado por la presidenta madrileña en la conferencia de presidentes celebrada en Barcelona, para afirmar: 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi euskaldun)'.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso acusó a Pradales de haberla amenazado al afirmar que el Lehendakari había dicho 'Ayuso, pim pam pum', utilizando, de esta manera, consignas de ETA y de su entorno para señalar a sus objetivos.

A las declaraciones de Ayuso se ha referido el presidente del EBB del PNV a través de las redes sociales, para aclarar, "por si alguien tenía alguna duda", que lo de la presidenta de la comunidad de Madrid "no es ignorancia, es mala fe".

"Nosotros y nosotras representamos otra manera, muy distinta, de hacer política, y siempre estamos y estaremos en la defensa de nuestro país, de nuestra lengua y nuestra identidad", ha asegurado Aitor Esteban, que ha dado ánimos al Lehendakari.

Este mismo martes por la mañana, Imanol Pradales ha denunciado la manipulación "burda" de sus palabras por parte de Isabel Díaz Ayuso, y ha calificado de "indignante e inaceptable" que esta "banalice con la violencia y ETA", además de pedirle respeto a Euskadi, a su lengua y su identidad.