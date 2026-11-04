Esteban (PNV) cree que era "absolutamente necesario y obligado" que Puente dimitiera, "y más para el PSOE"

Archivo - El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que era "absolutamente necesario y obligado" que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dimitiera, "y para el PSOE más todavía en plena precampaña" de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que el PNV ya se manifestó "muy claramente" pidiendo la asunción de responsabilidades políticas "desde el primer momento" en que se produjo el grave siniestro de Urda (Toledo).

"Dos accidentes de este tamaño en estas terribles circunstancias (en alusión también al de Adamuz), exigen que la ciudadanía tenga la seguridad de que va a haber un examen técnico y correcciones técnicas necesarias", ha indicado.

Asimismo, considera que era necesaria "la imagen de que los responsables políticos dan un paso al lado". "Por lo tanto, creo que la dimisión era absolutamente necesaria y para el PSOE más todavía en precampaña electoral", ha añadido.

El líder jeltzale, en este caso, ha subrayado que era "absolutamente obligado que Óscar Puente" se hiciera a un lado, y ha puesto sobre la mesa la necesidad de "cambiar unas cuantas cosas, sea el gobierno de un color u otro, porque aquí se ha puesto el énfasis durante muchos años en descuentos generalizados que han supuesto en algunos años incluso más que las inversiones de mantenimiento".

Aitor Esteban ha reiterado que "están bien los descuentos cuando se trata de viajes frecuentes, cuando se puede discriminar por razón de renta", pero ha lamentado que ha habido "esta especie de descuentos indiscriminados en una red que necesitaba mantenimiento". "Hay que repensar muy mucho todo el tema de infraestructuras", ha dicho.

NOMBRAMIENTO DE CARLOS CUERPO

Sobre el nombramiento de Carlos Cuerpo para asumir el Ministerio de Transportes, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sale del paso del momento" de esta forma, "en lugar de designar a otro ministro, que podría ser para un mes y pico o para dos meses".

"Me parece bien, porque Carlos Cuerpo es una persona objetiva, serena, con empaque también ante la opinión pública, y me parece una decisión perfectamente comprensible", ha señalado. En todo caso, cree que si el próximo Gobierno "lo liderara el PSOE, Cuerpo no iba a ser la persona que gestionara esta cartera". "Así que es algo circunstancial", ha añadido.

Aitor Esteban ha admitido que en esta precampaña se han pasado ya "muchas pantallas", porque han estado en el centro del debate temas como el de Ceuta, el caso Maricarmen y vivienda, los disturbios "en bastantes ciudades del Estado, acompañado de lo que estaba sucediendo en Europa", y ahora el accidente de Urda, que "ha sido un shock" y ha hecho recordar el de Adamuz de este mismo año.

"Por lo tanto, van cambiando las pantallas. Yo creo que todos ellos son asuntos muy importantes, que deberíamos tratarlos en campaña, pero entiendo que la actualidad manda muchas veces y que mediáticamente es como si se hubieran olvidado algunos temas y ya no importaran o como si hubieran ocurrido hace varios años", ha manifestado.

Esteban cree que, cuando se dé el pistoletazo de salida a la campaña, y coja "velocidad", en los últimos quince días, "todos estos temas saldrán al debate público", aunque tampoco descarta que "sorpresivamente" pueda ocurrir alguna otra cosa que en estos momentos ni se "sospecha y pase a primera línea del debate".