Esteban (PNV) no entiende la negativa de EH Bildu a condenar los gritos de 'Gora ETA' en los incidentes de Bilbao

Archivo - El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante la celebración del 'Alderdi Eguna', a 27 de septiembre de 2026, en Foronda, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, no entiende la negativa de EH Bildu a condenar los gritos de 'Gora ETA militar' que se profirieron entre los alborotadores que provocaron los "graves incidentes" del lunes en Bilbao. Tras afirmar que hay que llegar "hasta el final" para ver quién está detrás de las algaradas, ha considerado que en los altercados había "de todo", pero también 'nostálgicos' de ETA. "De aquellos polvos, estos lodos", ha apostillado.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que la investigación determinará qué pasó y ha dicho que le sorprende "mucho" que ni siquiera apareció Vito Quiles ni se realizó el acto convocado por el agitador, y aún así se produjeron graves incidentes, "sin que hubiera ningún tipo de provocación".

"Por lo tanto, alguno ya salió a la calle dispuesto a montar la bronca y a generar los disturbios. Yo creo que eso no se nos tiene que olvidar", ha dicho.

A su juicio, entre los alborotadores, da la sensación de que "hay una mezcla un poco de todo, hay muchos menores, pero también es verdad que había gente que quizá iba sólo a un intento de pillaje y de generar caos", aunque también se oyeron gritos de 'Gora ETA militarra', y que hubo un intento de acercarse a la comisaría de la Ertzaintza en Deusto para enfrentarse allí".

"Creo que hay un poco de todo y que no sé si los detenidos van a servir para identificar quién estaba detrás de todo, pero desde luego me parece que es muy preocupante, hay que ir hasta el final", ha considerado.

El líder jeltzale no entiende tampoco "la negativa de EH Bildu a condenar esos gritos de 'Gora ETA militar', o justificar el rechazo a lo que ocurrió el otro día en Bilbao simplemente porque eso beneficia al bloque de derechas, como vino a decir". "La violencia hay que condenarla en cualquier caso, decir que estos sucesos son absolutamente inaceptables, y la condena tiene que ser rotunda porque no puede volver a repetirse algo así", ha manifestado.

Aitor Esteban ha dicho que, incluso si llega a aparecer Vito Quiles, que es "un provocador profesional y se producen incidentes, también habría que condenarlos".

Se ha mostrado convencido de que algunos afirmarían estaba justificado, y ha precisado que "al fascismo no se le combate con violencia callejera ni con violencia de ningún tipo, y quien cae en esos comportamientos, está tan fuera de los comportamientos sociales como puede estar Quiles con sus provocaciones".

LA JUVENTUD DE LOS ALBOROTADORES

Esteban ha manifestado que le sorprende la juventud de los alborotadores que provocaron los graves altercados en Bilbao, y ha recordado que en las algaradas que se han vivido en Euskadi durante décadas también ha habido menores, pero "en este caso la juventud de algunos es sorprendente".

También ha resaltado esa "desfachatez" que tienen "como para romper las normas sociales de urbanidad, mínimas de comportamiento de respeto a los demás".

En los incidentes del lunes en Bilbao cree que "habrá habido de todo", entre ellos 'nostálgicos' de ETA. "Lo he dicho en ocasiones anteriores que 'de aquellos polvos, estos lodos'. Sí que ha habido digamos aquellos comportamientos de bronca callejera constante y como elemento político, que se ha transmitido como algo normal e incluso se ha defendido las posiciones de quienes lo hicieron y se ha loado eso como parte de una lucha política", ha manifestado.

En sus palabras, "eso en algunos ámbitos sociales, en algunas familias en el ámbito de alguna ideología política, sí que ha podido seguir transmitiéndose esa aceptación de que no pasa nada por la violencia callejera de unas generaciones a otras". "Ahora bien, que eso era todo lo que vimos el otro día, etc, yo no me atrevería a decirlo, porque me parece que lo que había era un poquito de todo", ha insistido.

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

Aitor Esteban ha compartido con el Lehendakari, Imanol Pradales, la responsabilidad de los padres también en el ámbito de la educación en valores. "La educación de los chavales, de las chavalas, no sólo es la escuela, empieza por la casa y sí, me parece que todos tenemos que plantearnos qué está pasando con esta sociedad. Es una sociedad muy diferente y ha habido un cambio muy rápido en pocos años", ha añadido.

Asimismo, ha aludido al "mundo tan digital" existente, en el que parece que los jóvenes están "más comunicados" pero también "tan aislados", que permite que se vean "comportamientos, situaciones, realidades que hace años nos hubieran parecido sorprendentes, por ejemplo, en cuanto a la juventud de las personas que han intervenido y que les parezca que no están cometiendo algo inmoral, sino absolutamente normal". En este sentido, ha apuntado que lo sucedido en Bilbao ahora se está "banalizando" en las redes sociales.

BLOCUS

Sobre las convocatoria realizadas para el próximo fin de semana en redes por 'Blocus', que está detrás de las movilizaciones de Francia o Barcelona que acabaron en violencia, el presidente del PNV ha admitido que le preocupa ese 'caldo de cultivo'.

En esta línea, ha recordado que, además de en el Estado español y Francia, ha habido también movilizaciones violentas en Italia y en otros países. "Las redes sociales son una forma muy fácil de influir, penetrar e incluso de generar determinadas situaciones y, en este caso, pues perfectamente podríamos estar pensando en que desde, desde algún lugar, no sabemos si dentro de la Unión Europea, fuera o donde sea, alguien está intentando provocar un cierto caos. Eso también tendríamos que tenerlo en cuenta", ha subrayado.

No obstante, ha dicho que desconoce si lo de Bilbao "estará incluido dentro de ese cóctel". "Pero que, en una sucesión de muy pocos días, se produzcan tantos brotes violentos en las calles, es muy llamativo", ha manifestado.

Aitor Esteban cree que "no tiene ningún sentido" que el PP afirme que los incidentes son culpa del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez. "Creo que ningún partido político debería estar interesado, pero el primero que no lo está seguro es el propio Gobierno, por la imagen que esto también puede dar", ha remarcado.

En su opinión, "otra cosa, es que hay que estar preocupados por la seguridad y por abordarla con soluciones racionales y eficaces". Además, ha afirmado que hay que conocer el origen de este fenómeno "hasta las últimas consecuencias". "Pero que esté detrás el Gobierno, no tiene ninguna credibilidad", ha concluido.