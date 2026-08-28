Esteban (PNV) pide "competencias integrales" en migración a un Gobierno "incapaz" de tener sistema de acogida "ordenado"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, en el tradiciional arranque del curso político celebrado en el Malecón de Zarautz - UNANUE/ EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha pedido "competencias integrales en migración" para Euskadi, frente a un Gobierno central "incapaz" de tener un sistema de acogida "mínimamente ordenado". Además, ha abogado por "usar el autogobierno en beneficio del bienestar de la ciudadanía" y ampliarlo, porque "no hay dicotomía" entre el mismo y "lo nacional".

Esteban ha participado este viernes en el Malecón de Zarautz (Gipuzkoa) en el tradicional acto que su partido lleva a cabo con motivo del inicio del nuevo curso político en el que también han intervenido la presidenta del GBB jeltzale, Euge Arrizabalaga, y Garbiñe Oiarbie, candidata jeltzale la Alcaldía zarauztarra. A la cita han acudido, entre otros, el lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, o el portavoz jeltzale en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi.

El presidente del EBB del PNV ha aprovechado para tachar de "nefasta" la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la crisis migratoria de Ceuta, con "ocho ministros, cada uno por su lado, haciendo declaraciones contradictorias, con intenciones también contradictorias" y ha advertido de que "puede pasar más veces".

Tras señalar que Ceuta será "lo que decidan sus ciudadanos", ha apuntado que si quieren seguir siendo España, la suya es "una frontera europea y está para que se respete" y la migración "debe ser gestionada, no improvisada". "No se puede improvisar a golpe de ideología o de circunstancias sobrevenidas", ha opinado.

Así ha asegurado que al PNV no le van a "arrastrar a una ideología buenista y simplona de una materia que es complicada, que es compleja, ni tampoco a la demagogia racista y xenófoba de otros". "Ni nos gusta la improvisación del Gobierno español, ni el circo que quieren montar otros", ha incidido, para asegurar que no van a "callar cuando un Estado es incapaz año tras año, una y otra vez, de tener un sistema de acogida mínimamente ordenado".

"No son capaces de crearlo", ha insistido, para subrayar que "son irresponsables", tanto "la demagogia del odio" como "la improvisación permanente", porque un tema "tan importante como éste" pasa por "una migración gestionada" y "eso no se puede hacer a golpe de ocurrencia". "La política migratoria no se improvisa, sino que ha de ser planificada y predecible", ha reiterado, para apuntar que "no se trata únicamente de una cuestión de recursos, que también", sino de "la previsibilidad, del orden, de la asunción de competencias por todos los responsables", porque, además, "ni hacen, ni dejan hacer".

Además, ha opinado que "quien llega a nuestro país tiene derechos, pero también tiene el deber de formar parte del proyecto común". "Nuestra identidad de país es polo integrador para la convivencia", ha defendido, al tiempo que ha reclamado "competencias integrales en migración" para Euskadi.

Esteban ha incidido en que el Gobierno central tiene que "gestionar con Marruecos la devolución de los migrantes y la identificación de las familias de los menores" llegados a Ceuta y su vuelta a casa", así como "asumir también aquellos casos que realmente sean de asilo", pero ha alertado de que si lo sucedido en Ceuta "se acepta como un hecho consumado más, su repetición es sólo cuestión de tiempo", porque "ya ha habido un precedente".

"Hay que saber en qué estamos, en qué se está y cuáles son las responsabilidades de cada uno y desde luego el Gobierno español tiene mucha tarea en esto", ha insistido, al tiempo que se ha mostrado contrario a la "externalización de la gestión de las fronteras", pero no a tener en cuenta el "marco de referencia" europeo, que es "al que debe ceñirse el gobierno, éste o el que esté".

AUTOGOBIERNO

Por otro lado, el dirigente jeltzale ha señalado que "claramente" ('argi eta garbi' en euskera, lema electoral jeltzale) cada vez que ha habido una crisis Euskadi es una "nación" que "se ha levantado" y que "seguirá dando guerra", porque los vascos tienen "todos los derechos a ser un nación y a autogobernarnos".

Al respecto, ha defendido que "el dilema entre construcción nacional y social no existe", porque "construir una nación es construir bienestar gracias al autogobierno". Esteban ha criticado que se diga que en el momento de ejercer el autogobierno desde la responsabilidad institucional el PNV lo hace "arrastrando los pies", porque si no hubiera estado la formación jeltzale "para defender el autogobierno...¿qué habría sido de este país?".

"No será desde luego por la defensa que ellos hacen del autogobierno cada vez que reclamamos competencias para el bienestar de este país y siempre salen en defensa del Gobierno español", ha afirmado, para criticar, a continuación, la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco cuando ya está la Ertzaintza y "faltan en Ceuta o Andalucía".

"SIN TON, NI SON"

En cuanto al nuevo curso político, Esteban ha previsto que "los compañeros de aula tampoco van a sorprender mucho" y el PP "seguirá metiéndose" con la formación jeltzale, "sin ton, ni son", aunque luego "vendrá aquí Miguel Tellado, acompañado de Javier de Andrés, y nos dirá cosas bonitas, sin duda, aunque yo creo que más les valdría que se ocuparan de sus propios problemas".

"Que limpien el ático de Ayuso antes de hablar de los demás, porque tiene tela el tema, tiene tela", ha opinado. Respecto a EH Bildu, ha señalado que "seguirá al ralentí".

Por otra parte, Esteban ha subrayado que Euskadi es "un país que sabe a dónde va y que tiene líderes". "Tenemos las prioridades claras y además estamos dispuestos a escuchar", ha indicado, para añadir que, por ello el lehendakari, Imanol Pradales, va a hacer una ronda con partidos políticos, sindicatos y patronal.

"Somos un partido que está a favor de los acuerdos, de avanzar y de tomar decisiones en el país y este es un contexto institucional muy complicado por todos los que nos rodea internacionalmente", ha afirmado.

Finalmente, ha abogado por lograr "un acuerdo, también en materia fiscal, para favorecer la economía de los hogares, la de los trabajadores, el acceso a la vivienda, los cuidados, etcétera". "Estamos empeñados en ello y estoy convencido de que lo vamos a conseguir para usar el autogobierno en beneficio del bienestar de la ciudadanía, porque para nosotros no hay dicotomía entre lo nacional y el bienestar de la ciudadanía", ha finalizado.

"EL MEJOR ANTÍDOTO"

Arrizabalaga ha señalado que en el PNV están "listos para afrontar el futuro", porque "el mejor antídoto contra la inseguridad es la confianza, la fiabilidad" y la formación jeltzale "es un partido fiable, que conoce a este pueblo, con un gran recorrido y que ha demostrado esa fiabilidad".

"La mejor fórmula para hacer frente a los retos del futuro", es, a su juicio, el PNV que "ha acertado y acertará" y que tiene un "proyecto político único, Euskadi, nuestra identidad nacional".

Además, tras poner en valor la "buena" gestión jeltzale en las instituciones, ha instado a "hacer pedagogía abertzale" y "transmitir sin vergüenza" en las familias, en las calles, en los medios, a los amigos en las instituciones, etc, "la importancia del euskara, el amor, el respeto a este pueblo y que merece la pena ser abertzale", frente a "dilemas falsos" y una "normalización, entre comillas, uniformizante" de la que hablan algunos.

Agirrezabalaga ha asegurado que el PNV está "en el sitio de siempre, trabajando" e irá "donde haga falta, siempre, para trabajar a favor de este pueblo". "Euskadi necesita estructuras de Estado, somos una nación y no somos más que nadie, pero tampoco menos", ha finalizado. "Estamos listos con fuerza, ilusión y compromiso", ha señalado en su primer mitin, por su parte, la candidata zarauztarra, Garbiñe Oiarbie.