Esteban reivindica en Bruselas la cooficialidad del euskera, a la que el PP se ha opuesto "con uñas y dientes"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, visita Bruselas - EAJ-PNV

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha reivindicado en Bruselas la cooficialidad del euskera, que espera que pronto sea "una realidad", y ha asegurado que, si todavía no se utiliza la lengua vasca en las instituciones de la UE, es porque el PP español se ha opuesto "con uñas y dientes". "Venimos aquí a hacer lobby", ha dicho.

Esteban, que ha desplegado este martes una intensa agenda de trabajo en la capital comunitaria, donde ha participado también en la conmemoración a las víctimas del Holocausto en el Parlamento Europeo, ha emplazado a "parar la polarización" que existe en la actualidad porque Europa ya ha conocido "el horror" que generaron "los extremismos".

El líder jeltzale ha destacado que su visita a Bruselas, junto a la responsable de relaciones exteriores del EBB del PNV, Miren Martiarena, y acompañado de la europarlamentaria del PNV, Oihane Agirregoitia, tiene como objetivo hablar con comisarios y otros representante europeos del papel de las regiones en Europa, de la cooficialidad del euskera, de política industrial, pero también de seguridad y defensa.

"Porque también tenemos una opinión sobre lo que pasa con Estados Unidos, Groenlandia, lo que está pasando en Ucrania, Gaza, o sobre ese proyecto loco de Trump de sustituir a la ONU con representantes de regímenes dictatoriales", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

El presidente del EBB ha destacado su aspiración de que, "dentro de poco", la oficialidad del euskera "sea una realidad" en las instituciones europeas. "Si todavía no ha sido una realidad, ha sido porque el Partido Popular español se ha opuesto con uñas y dientes. Ha sido absolutamente contrario. Si no, ya estaría", ha aseverado.

Además, ha recordado que ya está concretado con el Gobierno español que financiará la traducción de las normativas y de las decisiones principales. "No habría ningún problema", ha subrayado.

Según ha manifestado, se trata de una cuestión de no puede "molestar a nadie", y ha puesto en valor que se trata de la "lengua más antigua" de la UE. En su opinión, para el PNV y para todo Euskadi, "se piense ideológicamente como se piense", el euskera "tiene un gran valor simbólico e ideológico", y ha destacado que "no es un adorno".

"Una gran parte de nuestra población vive en euskera. Claro que hablamos en castellano, pero también en euskera, y es una lengua europea. Yo creo que lo vamos a conseguir. Venimos también aquí, evidentemente, a aclarar, a hacer lobby, a tranquilizar. Y bueno, espero que no tardemos mucho tiempo en conseguirlo", ha remarcado.

"CREER Y CREAR" EUROPA

Para los jeltzales, Europa "es política interna, no es política externa, y de aquí hacia el futuro todavía lo va a ser aún más". Tal como ha defendido, "es el momento de creer en Europa y de crear Europa".

Tras recordar que el PNV estuvo desde el principio en la constitución de la UE porque estaban convencidos de que "era necesario", ha apostado por "repensarla y reforzarla" porque, si no, se va a convertir en "irrelevante en el concierto mundial".

"No lo podemos permitir. Se va a crear la nueva Europa y el PNV quiere aportar y estar ahí. Es un momento crucial en el que los intereses de Euskadi deben estar presentes aquí, pero no se trata solo de un asunto de intereses de nuestro país. Debemos ser parte, no podemos estar simplemente a lo que hagan los demás y a la reacción de lo que se mueva desde otros lugares, porque luego nos va a afectar como europeos", ha añadido.

Por ello, se ha mostrado convencido de que "Euskadi tiene mucho que aportar", y ha recordado que, en este sentido, "semana a semana" la europarlamentaria jeltzale, Oihane Agirregoitia, hace "un trabajo inmenso".

HOLOCAUSTO

Después de asistir a la sesión solemne del Parlamento Europeo en conmemoración a las víctimas del Holocausto, ha recordado que esto también "es parte de la historia europea", y cree que "atañe al momento actual". "Vimos el horror que fueron capaces de crear los extremismos en Europa, algo a lo que no queremos volver", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que "hoy en día hay una polarización que hay que parar". "¿Y cómo se para? Con valores y con diálogo, y eso es lo que representa el centro, y eso es lo que representa el PNV también en Euskadi. Hacemos piña con los valores democráticos, que son básicamente el diálogo y hacer políticas equilibradas, y la estabilidad", ha indicado. A su juicio, es necesario hacerlo en Euskadi y en Europa porque es "lo que conecta con la mayoría de los ciudadanos".

AGENDA EUSKADI-EUROPA

El presidente del PNV ha viajado este martes a Europa "para avanzar en la agenda Euskadi-Europa". Tras recoger las reivindicaciones de los 17 clústeres vascos en un encuentro celebrado hace unos días en Bilbao, el líder jeltzale ha mantenido encuentros con agentes políticos e institucionales relevantes a nivel europeo, como comisarios y comisarias, presidentes de grupos parlamentarios y organizaciones políticas, y miembros del Parlamento Europeo.

En Berlaymont, sede de la Comisión Europea, se ha entrevistado con la comisaria de Ampliación, Marta Kos, y con el comisario de Transporte sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

También en el Parlamento Europeo se ha reunido con la presidenta del grupo parlamentario Renew Europe, Valérie Hayer; el secretario general del Partido Demócrata Europeo, Sandro Gozzi; la presidenta del ALDE Party, Svenja Hahn; la presidenta de la comisión de Seguridad y Defensa, Marie Agnes Strack-Zimmermann; el vicepresidente de Renew Europe, Gerben-Jan Gerbrandy, y la secretaria general de la delegación socialista española, Leire Pajín.

Como colofón, se celebra en esta jornada el primer acto en el exterior de la Fundación Sabino Arana, en concreto en el hotel Reinassance de Bruselas. Se trata de una mesa redonda que se desarrolla bajo el título "Renewing Europe. The regions, key players in the construction of the European Union" (Renovando Europa. Las regiones, actores clave en la construcción de la Unión Europea).

La apertura del evento corre a cargo de Esteban y Agirregoitia, moderado por Martiarena, y contará con la presencia de la presidenta de Sabino Arana Fundazioa, Arantxa Tapia, el exministro de comercio y asuntos laborales irlandés y actual europarlamentario Billy Kelleher, la también europarlamentaria de Países Bajos Raquel García Hermida-Van Der Walle, perteneciente al partido D66 y co-coordinadora de la Comision de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, y Alice Bernard-Montini, presidenta de Young Democrats (Juventudes del Partido Demócrata Europeo).