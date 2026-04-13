Esteban, "satisfecho" por la "tendencia sostenida al alza" del PNV en las encuestas y la buena valoración ciudadana

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en el Aberri Eguna. - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado "satisfecho" por la "tendencia sostenida al alza" de su partido en las encuestas y la "buena valoración ciudadana" a las políticas de los jeltzales que refleja el Sociómetro hecho público este lunes por el Gobierno Vasco.

El PNV repetiría su victoria en las elecciones autonómicas e incrementaría su representación al pasar de 27 a 28 escaños, según la última entrega del Sociómetro, que otorga al resto de fuerzas parlamentarias --salvo Sumar, que pierde su único escaño--, el mismo número de representantes en la Cámara vasca: EH Bildu (27 escaños), PSE-EE (12), PP (7) y Vox (1).

En una entrevista en el programa En Jake de ETB, recogida por Europa Press, Esteban ha mostrado su satisfacción por esta previsión de voto y ha afirmado que las encuestas "hay que verlas con perspectiva de ver las tendencias". "Y la tendencia es que el PNV tiene una ruta ascendente", ha subrayado.

También ha recordado que el sondeo refleja que la opinión de la ciudadanía es "positiva" a la hora de valorar las políticas del Gobierno Vasco, que el PNV defiende. "Yo valoro muy positivamente. Creo que somos un partido que continuamente, una y otra vez, se ve que hay una tendencia al alza y las tendencias tienen que ser sostenidas", ha apuntado.

Tras recordar que "otros están estancados o incluso descienden algo", ha considerado que "hay una aceptación e incluso un apoyo por parte de la mayoría de la ciudadanía vasca a las políticas" de los jeltzales.

RESULTADOS EN LA COMUNIDAD DE IPARRALDE

También ha respondido a los reproches del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, por apoyar como presidente de la Comunidad de Iparralde al candidato de EH Bai (partido hermano de EH Bildu), Alain Iriart, en lugar de al centrista Jean-René Etchegaray.

Para Aitor Esteban, "el PP sigue sin enterarse de qué pasa en este país", y ha destacado que los populares representan "a una parte pequeña de la ciudadanía" del País Vasco en referencia al apoyo que prevén los sondeos.

En todo caso, ha dicho que, vistas las declaraciones de algunos partidos y las lecturas mediáticas que se están produciendo en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra tras las elecciones en la Comunidad de Iparralde, parece que "no se enteran de cómo va la política" al otro lado de la frontera.

El líder jeltzale cree que es hacer "una lectura absolutamente equivocada" considerar que, "de la noche a la mañana, Iparralde se ha vuelto abertzale". "No es así. Las dinámicas son muy diferentes en Iparralde, y son muchas veces personales", ha advertido.

Según ha recordado, allí Peio Etxeleku, candidato del PNV, "ha generado un grupo a su alrededor que responde a las necesidades de los pequeños y medianos municipios", a los que el hasta ahora presidente de la Comunidad de Iparralde, el centrista Jean-René Etchegaray, "no estaba atendiendo". "Durante los tres o cuatro últimos años, las tensiones en la Mancomunidad eran evidentes entre Etxeleku y Etchegaray", ha apuntado.

Después de lograr el jeltzale "un número importante de votos" en los comicios, Esteban ha dicho "no podían decepcionar a toda esa gente" que había votado a Peio Etxeleku, "sin ser del PNV, como tampoco eran los votos de Iriart, ni lo son de Bildu". "No podíamos decirles que habíamos estado diciendo que las políticas de Etchegaray no son las adecuadas y, de repente, dejarle que ganara. Eso no lo podíamos hacer", ha insistido.