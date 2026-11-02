Estudiantes vascos realizan una práctica como criminalistas para resolver un robo dentro del proyecto "Forensic Science"

Estudiantes realizan una práctica como criminalistas. - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 centros educativos participan este año en el proyecto "Forensic Science", un proyecto STEAM impulsado por la Policía Científica de la Ertzaintza, para despertar vocaciones por la ciencia entre el alumnado a través de una actividad que les permite desarrollar habilidades y competencias relacionadas con la innovación. El ejercicio simula la resolución del robo de un histórico libro de Ordenanzas expuesto en el Itsasmuseum de Bilbao.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Jefatura de Policía Científica de la Ertzaintza ha recreado el robo del histórico libro de Ordenanzas de Regulación de Comercio, de alto valor histórico, que se exhibía en la colección permanente del museo marítimo de Bilbao.

La recreación de este delito forma parte de la iniciativa "Forensic Science", del proyecto de Educación STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), que busca despertar vocaciones científicas entre el alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Para resolver este caso ficticio, alumnado de Secundaria y Bachillerato de siete centros educativos vascos, han examinado los indicios y empleado técnicas forenses para identificar a los responsables y recuperar el valioso documento.

A través de la ciencia forense, este proyecto, impulsado por la Ertzaintza y el Colegio Gaztelueta, desarrolla competencias transversales y despierta el interés del alumnado por profesiones STEAM como la de policía científica.

El proyecto cuenta además con el apoyo de los departamentos de Educación y de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco y la colaboración de la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque.

Este año participan un total de 24 colegios vascos, que desarrollarán competencias como el trabajo en equipo, la innovación, habilidades de investigación y pensamiento creativo y crítico a lo largo del curso escolar.

Además de la recreación llevada a cabo hoy, el programa incluye otras actividades formativas: prácticas de laboratorio en el Colegio Gaztelueta (Leioa), sesiones de formación online para profesorado y visitas a los laboratorios de la Ertzaintza.

Al finalizar el curso, en junio de 2027, se presentarán las cinco mejores investigaciones escolares en un evento de clausura en la sede de la Policía Científica.

En la recreación, celebrada en el lugar de los hechos, el Itsasmuseum en Bilbao, han tomado parte estudiantes de siete de los centros educativos participantes en el proyecto: Aldapeta María Ikastetxea (Bilbao) Colegio Gaztelueta (Leioa) Jado Ikastetxea (Erandio) La Inmaculada (Barakaldo) IES Aixerrota (Getxo) IES José Miguel Barandiarán (Leioa) IES Uribe-Kosta (Plentzia)

El proyecto integra la ciencia y la tecnología con las artes y las humanidades, ya que incorpora aspectos relacionados con el arte, el contexto histórico que lo rodea y el Derecho.

Los estudiantes ponen en práctica los conocimientos que están adquiriendo en sus centros escolares en las distintas disciplinas científicas y técnicas para analizar las evidencias recogidas en la escena del crimen, realizar una investigación siguiendo el método científico y llegar a unas conclusiones que defenderán ante la propia policía.

EJERCICIO

Con la ayuda del personal de la Jefatura de la Policía Científica de la Ertzaintza, el alumnado ha protagonizado una práctica de inspección ocular en el mismo lugar de los hechos, para intentar hallar evidencias que ayuden a esclarecer el caso: fijación fotográfica y planimétrica de la escena; fijado, descripción, levantamiento y embalaje de las evidencias, entre ellas, huellas dactilares y muestras biológicas, así como el registro documental de todas las evidencias recogidas. Para ello contarán con los recursos y materiales -reales- que emplea la policía científica de la Ertzaintza.

El objetivo de la práctica es lograr la reconstrucción del hecho delictivo e identificar a las personas autoras, a través de los estudios y análisis de los distintos elementos de prueba (evidencias) obtenidos en la inspección ocular técnico policial, para poder ponerlas a disposición de la Autoridad Judicial.