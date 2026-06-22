El estudio de viabilidad para la integración del tren y el desarrollo de Punta Zorrotza se licitará en próximos días

Firma del protocolo entre el Ministerio de Transporte, Adif y Bilbao Ría 2000 para impulsar la integración del tren en Punta Zorrotza y el desarrollo del futuro barrio - EUROPA PRESS

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Ría 2000 licitará en los próximos días del estudio de viabilidad y de rentabilidad de la integración de líneas C1 y C2 de Cercanías de Renfe en Punta Zorrotza en Bilbao y el análisis de cargas y aprovechamientos previstos en el planeamiento urbanístico de la zona, con un plazo de ejecución de doce meses y un presupuesto de 420.000 euros. El desarrollo urbano del futuro barrio no estará condicionado por las obras del tren, por lo que se estima podrá empezar en dos años.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el presidente de Adif, Pedro Marco, y el presidente de Bilbao Ría 2000 y alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, han firmado este lunes el protocolo que recoge el encargo a la sociedad interinstitucional Bilbao Ría 2000 el desarrollo de este estudio, cuyos pliegos de licitación han sido aprobados por su Consejo de Administración en esta misma jornada.

El documento analizará las diferentes alternativas de integración ferroviaria desde el punto de vista social, jurídico, ambiental, económico y constructivo para el traslado de vías y la nueva estación de viajeros, así como el desarrollo urbano del futuro barrio de Punta Zorroza, cuyo desarrollo podrá iniciarse de manera gradual en función de la evolución del proyecto y del planeamiento urbanístico sin depender de las obras ferroviarias.

Se trata, han destacado, de un estudio estratégico "fundamental" para la posterior tramitación del estudio informativo por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el primero que licitará Bilbao Ría 2000 de acuerdo a los requerimientos de la nueva ley de Movilidad Sostenible aprobada el pasado mes de diciembre.

(Habrá ampliación)