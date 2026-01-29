ETS avanza en la construcción de la línea 5 con la excavación de los primeros 1.200 metros del túnel de línea

Visita a las obras de la Línea 5 de Metro Bilbao - IREKIA

BILBAO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, han constatado este jueves el avance en la construcción de la futura Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao que está llevando a cabo Euskal Trenbide Sarea (ETS).

Los equipos de trabajo ya han excavado el 20% del total del túnel de línea por el que discurrirán las unidades de metro en el futuro, un total de 1.200 metros de los 6,3 km del trazado, a los que hay que sumar otros 780 metros correspondientes a las galerías de ataque de Olabarrieta, Abusu y Puentelatorre, según ha informado el Gobierno Vasco.

La línea 5, que llevará el metro desde Basauri hasta el hospital de Usansolo, pasando por Galdakao, y que conectará en un futuro con la línea de Euskotren procedente de Busturialdea y Durangaldea, incluye cinco estaciones y está financiada a parte iguales por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.

"Se trata de un proyecto que cohesiona el territorio y que incorpora al sistema metro a todas las personas que residen o trabajan en su ámbito de influencia, con frecuencias de 7,5 minutos. A los proyectos de esta magnitud les cuesta coger ritmo, pero cuando lo hacen, tal y como hemos podido comprobar hace unos minutos, su avance es imparable", ha señalado García Chueca durante la visita, en la que ha puesto en valor las importantes obras que ETS está materializando en Bizkaia, como la propia L5 y la variante sur ferroviaria, y los proyectos de la Línea 4 del metro y del túnel de acceso de la Y vasca a Abando.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, por su parte, ha destacado que la Diputación, --que financia la mitad del proyecto--, dijo en su día que extender el metro era una prioridad porque quiere una movilidad "más sostenible basada en el tren, una movilidad que una a las personas y que genere nuevas oportunidades para ellas".

"Fue hace 30 años ya cuando el Metro cambió Bizkaia. Ahora esta nueva Línea 5 sigue ganando metros para mejorar la calidad de vida de las personas y lo hará con una mejora notable de la conectividad de estas comarcas, que podrán contar con frecuencias de metro desde el entorno del hospital. Es decir, cerca de 200.000 vizcaínos y vizcaínas contarán con más opciones para moverse, ya que los trayectos estarán mejor conectados", ha agregado.

García Chueca y Etxanobe han recorrido a pie los 330 metros de la rampa de ataque y futura galería de emergencia de Puentelatorre y los casi 500 metros excavados en sentido Bilbao. En la dirección opuesta ya se han horadado 350 metros, que se suman a los 350 excavados en los otros dos tramos de obra.

Actualmente, los equipos de trabajo excavan bajo el lecho del río Ibaizabal, que se encuentra a mitad de camino entre el hospital y Usansolo y junto al cual se está construyendo uno de los dos accesos a la futura estación. En este punto ya se ha excavado el emboquille hasta la cota de inicio de la rampa de ataque. La excavación posterior se hará con rozadora. El otro acceso estará en el propio hospital.

OTROS DOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN

El tramo Aperribai-Galdakao, con una longitud de 2,8 kilómetros, incluye también la construcción de las estaciones de Bengoetxe y Galdakao. Este tramo cuenta con dos galerías de ataque, que a futuro se convertirán en galerías de ventilación de emergencia: Olabarrieta y Abusu.

En la de Olabarrieta, con una longitud de 126 metros, los trabajos de excavación y sostenimiento se encuentran completamente finalizados. Desde este mismo frente se ha avanzado también en la excavación y sostenimiento de 287 metros de los 2.800 metros totales del túnel de línea.

En cuanto a la Galería de Abusu, se han ejecutado 325 metros de excavación y sostenimiento, lo que representa aproximadamente el 92% de los 355 metros totales que la conforman.

Por último, en la Estación de Bengoetxe se ha completado la retirada de la capa de tierra vegetal en toda su extensión. Hasta la fecha se han excavado 46.460 metros cúbicos, lo que equivale a un 57% de avance. También se ha ejecutado la pantalla de contención correspondiente a la zona de hostelería, entre otros avances.

El tramo Sarratu-Aperribai, que incluye dos estaciones, una en Sarratu y otra en Aperribai, loa trabajos se desarrollan en tren puntos: Larrazabal, Sarratu y Aperribai.

En la zona de Larrazabal, una vez desviada la línea de gas de 8" se ha puesto en servicio el nuevo vial y se ha iniciado la demolición de las estructuras de la antigua calle Larrazabal. La retirada del gas ha permitido iniciar el desvío provisional ferroviario de la línea de mercancías que, en una primera fase, se enlazará con la vía que actualmente da servicio a la fábrica de Arcelor-Mittal.

Adicionalmente se está trabajando en la futura vía de conexión de la red de mercancías con la fábrica Arcelor-Mittal, que se sitúa en la zona de la antigua fábrica de la Basconia. También se está ejecutando el nuevo acceso viario a la fábrica que se prevé abrir en mayo de este año.

En el entorno de Sarratu se ha iniciado la demolición del puente de Matxitxako, lo que ha obligado a reordenar el tráfico en la zona, haciendo de doble sentido la bajada de la calle Pozokoetxe hasta Larrazabal. Una vez demolida la estructura y sus estribos, se proseguirá con la ejecución del cajón ferroviario que albergará la posición definitiva de la vía de mercancías.

Asimismo, se ha iniciado ya la excavación del túnel de línea en la zona de Sarratu mediante el empleo de rozadora. Los primeros metros se han ejecutado al abrigo de una sucesión de tres paraguas de micropilotes hasta alcanzar roca más competente. En la zona de Aperribai, se ha puesto en servicio un nuevo acceso al barrio, lo que permite independizar los accesos a la obra y minimizar las molestias a las personas que allí residen.