Etxanobe asegura que Bizkaia está "dispuesta a aportar sus capacidades" para potenciar la industria en Europa

Recepción en la Diputación de Bizkaia a los embajadores de la UE.

Expresa a los embajadores de la UE el compromiso para afrontar "desafíos sociales" como el envejecimiento

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha destacado este martes, ante embajadores de la UE, que el territorio vizcaíno está "comprometido y dispuesto a aportar sus capacidades" para superar retos como "potenciar la industria en Europa o afrontar desafíos sociales como el reto de la longevidad y el envejecimiento poblacional".

Junto a la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko, la diputada general ha recibido, en el Palacio Foral en Bilbao, al embajador de Dinamarca, Michael Braad, junto al resto de embajadores de la Unión Europea acreditados en el Estado, un acto institucional enmarcado en la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea.

Según han explicado desde la Diputación vizcaína, el evento se ha celebrado para "reforzar la cooperación institucional" entre Bizkaia y los países de la Unión Europea y "fortalecer la proyección internacional" del territorio.

SOCIEDADES MÁS JUSTAS

En palabras de Etxanobe, "nos mueve la convicción de que afrontar estos retos con visión y responsabilidad puede convertirse en una oportunidad para construir sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas".

A la reunión han asistido embajadores de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, en una cita en la que la presencia danesa, como país que ostenta actualmente la presidencia del Consejo de la Unión Europea, ha tenido especial relevancia, ha explicado la Diputación.