Etxanobe dice que Bizkaia seguirá negociando la revisión fiscal "con todos" y advierte que no es momento de tacticismos

No contempla "un escenario de no aprobación en los tres territorios" y cree que quien se oponga a medidas "muy positivas" deberá explicarlo

BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que "todavía hay tiempo" para acordar la revisión fiscal y "la voluntad" de su gobierno es seguir "negociando con todos los partidos". Asimismo, ha reiterado que no contempla "un escenario de no aprobación en los tres territorios" y, tras advertir de que no es momento de "tacticismos políticos", ha señalado que los partidos que "se vayan a oponer" a sus medidas "muy positivas" tendrán que "explicar" su postura.

Etxanobe ha eludido pronunciarse sobre el hecho de que Podemos Euskadi haya decidido este pasado lunes, tras la consulta realizada entre su militancia, que "ahora mismo" no puede llegar a un acuerdo sobre fiscalidad en base a la propuesta de PNV y PSE-EE, dado que el resultado "no es concluyente, al deparar prácticamente un empate técnico".

La diputada general ha rechazado "emitir ninguna opinión acerca de cómo los distintos partidos políticos llegan a tomar las decisiones que toman" y ha asegurado que, en todo caso, en Bizkaia se seguirá "negociando con todos los partidos".

Así, ha afirmado, en declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Amorebieta-Etxano, que se continuará "buscando hasta el último momento cualquier oportunidad para que la revisión fiscal con propuestas muy positivas para toda la ciudadanía salga adelante con una mayoría reforzada también" en este territorio, el único en el que jeltzales y socialistas cuentan con mayoría absoluta en las Juntas Generales y no necesitan apoyos de la oposición para sacar adelante la nueva norma tributaria.

Etxanobe ha recordado que "queda por delante toda la tramitación en Juntas Generales hasta llegar a la Comisión", por lo que "todavía hay tiempo para negociar, para acordar". "Y esa es la voluntad desde luego que tenemos desde la Diputación y la hemos manifestado desde el primer momento", ha reiterado.

MEDIDAS MUY POSITIVAS

La diputada general ha defendido que la revisión fiscal propuesta contempla "medidas muy concretas especialmente dirigidas a colectivos vulnerables, a las personas jóvenes que quieren acceder por primera vez a una vivienda, al alquiler", así como "para ayudar a nuestras pequeñas y medianas empresas a que afronten esa transición energética en condiciones de tal manera que no pierdan su competitividad y el empleo".

Por ello, ha subrayado, "aquellos partidos que se vayan a oponer a estas medidas que hemos puesto encima de la mesa son ellos quienes lo tienen que explicar y, sobre todo, lo tienen que explicar a la ciudadanía".

Elixabete Etxanobe ha apelado a la "responsabilidad" y, tras advertir de que, "nos debemos a la ciudadanía", ha advertido de que no es momento de "tacticismos políticos", sino de ponernos a trabajar y de alcanzar un acuerdo".

Preguntada por la posibilidad de que en Bizkaia se siga adelante o no con la revisión fiscal si no se logran en Álava y Gipuzkoa acuerdos que permitan aprobarla, ha reiterado que no contempla "un escenario de no aprobación de esta revisión en los tres territorios" porque, según ha reiterado, "contiene medidas muy positivas para la ciudadanía". "Tendrán que ser los partidos que se opongan los que expliquen su posición", ha insistido.