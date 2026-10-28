Etxanobe dice que los descuentos en transporte de 2027 deben coordinarse y se abordarán el viernes en el marco de la ATE

Archivo - Interior de una unidad de Bizkaibus - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que las bonificaciones en el transporte público en 2027 deben coordinarse con el resto de instituciones y se abordarán este viernes en el marco de la Autoridad Vasca de Transporte (ATE). En todo caso, ha subrayado que, con independencia de la continuidad de los actuales descuentos "coyunturales", en Bizkaia "la gratuidad hasta los 12 años no caduca, la nueva zonificación llegará pronto y los transbordos dejarán de pagarse a lo largo de 2027".

Etxanobe ha comparecido este miércoles en el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia a petición de EH Bildu, cuyo juntero Raúl Méndez ha advertido de que, pese a que las actuales bonificaciones en el transporte público finalizarán el próximo 31 de diciembre, los ciudadanos siguen sin conocer "en qué situación se van a encontrar a partir del 1 de enero".

EH Bildu ha señalado que la gratuidad para menores de 15 años mediante Barik personalizada, la bonificación del 50% a los títulos temporales para jóvenes y la reducción general del 40% en los principales títulos temporales y en el título monedero Barik "han contribuido a paliar el coste de la movilidad diaria de miles de personas usuarias y a un mayor uso del transporte público, coincidiendo con objetivos de descarbonización, reducción del tráfico privado y movilidad sostenible".

Méndez ha subrayado que "el debate no es qué se va a hacer en Madrid" en relación a la financiación de bonificaciones, sino "qué quiere hacer Bizkaia y qué necesita". Así, ha pedido no "limitarse a esperar acontecimientos" ya que una administración "responsable" no puede "demorarse hasta el último momento".

En este sentido, ha considerado que la política tarifaria es "un instrumento fundamental" en el impulso del transporte público. Por otro lado, ha lamentado que, pese a que "existe consenso político" sobre la puesta en marcha de un nuevo modelo tarifario "más justo" basado en el uso y la renta, no hay "ningún resultado" aún para que pueda entrar en funcionamiento.

UN PLAN DESDE 2023

En su respuesta, la diputada general ha reivindicado que Bizkaia afronta el final de la legislatura "con una posición sólida, grandes infraestructuras en marcha, un sistema tarifario más justo, la bicicleta pública extendida a todo el territorio y una demanda en máximos históricos" en su transporte público.

Etxanobe ha remarcado que "la gratuidad hasta los 12 años no caduca, la nueva zonificación llega pronto y los transbordos dejarán de pagarse a lo largo de 2027".

La diputada general ha subrayado la importancia de "coordinarse" entre las distintas administraciones con competencias en materia de transporte y, en esta línea, ha anunciado que "el próximo 30 de octubre la Diputación se reunirá en el marco de la Autoridad de Transporte de Euskadi para abordar, entre otros puntos, el marco de las bonificaciones en los títulos de 2027".

Asimismo, la diputada jeltzale ha criticado a EH Bildu que le pida "no mirar a Madrid" y tener "liderazgo", pero "no aplica lo que aquí piden allí donde gobiernan", como la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, donde se han aprobado las tarifas de 2027 dejando los precios de las tarjetas bonificadas "a la espera de saber si el Gobierno central prorroga los descuentos".

"No se lo reprocho, yo creo que es, de hecho, lo razonable cuando una parte decisiva del descuento lo paga en este caso el Gobierno de España. Le pido coherencia", ha señalado al juntero de EH Bildu. Según ha remarcado, "la diferencia no está en quién mira a Madrid", sino "en quién tiene un plan para cuando Madrid no esté" y Bizkaia "lo tiene desde el año 2023: menos zonas, transbordos sin coste, abonos más sencillos y descuentos por renta, con recursos propios".

En esta línea, ha valorado el conjunto de estas políticas impulsadas en el transporte público, "con un crecimiento sostenido y sin precedentes" que llevó a alcanzar en 2025 un "récord histórico" de 215,2 millones de viajes, un 8,6% más que el año anterior y del 15% más en dos años.

A su entender, estos datos "confirman que la ciudadanía de Bizkaia, responde a una oferta de calidad con un uso creciente y además fiel". Así, para la diputada general, "reconocer el efecto de las bonificaciones es necesario" pero también "el trabajo para sostener y mejorar la calidad del servicio".

Etxanobe ha recordado que las bonificaciones "coyunturales" en el transporte se pusieron en marcha en circunstancias económicas "extraordinarias" y ligadas a Reales Decretos aprobados en los últimos años, pero la Diputación, junto con otras administraciones con competencias en Transporte, está trabajando para que "la movilidad en el transporte público sea más cómoda y accesible" para los vizcaínos y, "si desaparecieran estas ayudas coyunturales, aquí se mantendría un sistema de bonificaciones propio y estable".

Según ha indicado, "el seguimiento de los actuales descuentos debe ser consensuado con el resto de instituciones con responsabilidad en el transporte público".

En función de los datos que ha aportado, este año la Diputación destinará 12 millones de euros al mantenimiento de las bonificaciones, a las que, al mismo tiempo, se suman "medidas estructurales para que Bizkaia tenga un sistema de transporte más integrado y más justo". Entre ellas, ha citado la gratuidad permanente para menores de 12 años, la reducción de cinco zonas tarifarias a tres y los transbordos gratuitos entre operadores.

Respecto a la previsión presupuestaria para 2027, ha anunciado que esta semana la Diputación aprobará el proyecto de cuentas y lo remitirá a las Juntas Generales, con "disposición a negociar y acordar propuestas que sean viables y beneficiosas para la ciudadanía".

Durante el debate, tanto la diputada general como el juntero de EH Bildu han recordado a las víctimas del accidente registrado en Toledo y mostrado su solidaridad con sus familiares.