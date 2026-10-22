Etxanobe dice que el talento y el arraigo son "imprescindibles para garantizar el futuro industrial" de Bizkaia

La diputada general de Bizkaia Elixabete Etxanobe en el acto de conmemoración del 60 aniversario de TH Company - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que el talento y el arraigo son "imprescindibles para garantizar el futuro industrial" del territorio vizcaíno, por lo que ha instado a "seguir sembrando las semillas" para "seguir generando empleo y riqueza".

Etxanobe ha asistido este jueves al acto de celebración del 60 aniversario de TH Company en Mungia, en el que también han participado la diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, Ainara Basurko; la alcaldesa de Mungia, Alaitz Erkoreka; el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta; y la directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Ixone Soroa.

Además de a cargos institucionales, el encuentro ha reunido también a representantes empresariales y sectoriales para conmemorar seis décadas de trayectoria industrial y reconocer a las personas y organizaciones que han contribuido al desarrollo de la compañía, que mantiene en Mungia su sede central y su centro de decisión.

En su intervención, Elixabete Etxanobe ha afirmado que la trayectoria de TH "demuestra que apostar por el talento y el arraigo funciona". "Y ambos son imprescindibles para garantizar el futuro industrial de Bizkaia", ha remarcado.

Etxanobe ha advertido que "si queremos que en las próximas décadas Bizkaia siga siendo un territorio industrial, hoy tenemos que seguir sembrando las semillas". "Hoy nos estamos jugando el futuro de la industria vasca. Nuestra capacidad para seguir generando empleo y riqueza", ha subrayado.

En ese sentido, ha dicho que "si no somos capaces de fidelizar y atraer talento y de dar continuidad a empresas arraigadas en nuestro territorio, comprometeremos nuestro futuro industrial y también nuestro estado del bienestar".

SEIS DÉCADAS DE EVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Fundada en 1966 como un proyecto empresarial familiar, TH Company ha construido una trayectoria basada en la ingeniería, el desarrollo tecnológico, la fabricación y el servicio técnico especializado. En la actualidad, el grupo opera a través de dos áreas principales: Marco, dedicada a maquinaria y sistemas para la industria pesquera y naval, especialmente el sector atunero; y TH, especializada en equipos, ingeniería e instalaciones llave en mano para minería, minerales industriales y gestión de residuos.

Actualmente la compañía cuenta con 250 profesionales, una facturación anual de 35 millones de euros y nueve filiales y delegaciones en mercados estratégicos. Su actividad comercial alcanza más de 20 países, ha desarrollado proyectos en más de 25 y más del 80% de su facturación procede de mercados exteriores.

En el ámbito pesquero y naval, la tecnología Marco está presente en más de 500 atuneros de todo el mundo y alcanza, según datos corporativos, una cuota de mercado del 70% en este segmento.

Según ha afirmado el gerente de TH Company, Gonzalo Prat, "cumplir 60 años es un orgullo y una oportunidad para reconocer a todas las personas que han hecho posible este camino". "Desde Mungia hemos construido un proyecto industrial con presencia internacional y una misión clara: seguir contribuyendo al desarrollo de los recursos naturales para la humanidad, especialmente en los sectores pesquero y minero, apostando también por tecnologías de valorización de residuos y eficiencia energética que contribuyan a una industria más sostenible", ha resaltado.

La innovación constituye otra de las líneas de desarrollo de TH Company. A través de Novattia, su filial de I+D integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, el grupo trabaja en el tratamiento físico de sólidos y en soluciones de industria inteligente.

Asimismo, SBS desarrolla la tecnología HECO, orientada a la valorización de residuos y la captura de CO2. En el área Marco, la compañía impulsa soluciones hidráulicas más eficientes y equipos de cubierta con accionamiento eléctrico.