Etxanobe llama a reforzar el suelo industrial y el relevo generacional y a renovar el pacto social

Encuentro en el BEC, en Barakaldo, con motivo del décimo aniversario de la red Bizkaia Orekan Sakonduz, - EUROPA PRESS

BARAKALDO (BIZKAIA), 24 (EUROPA PRESS)

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha abogado por reforzar la disponibilidad de suelo industrial y el relevo generacional y "renovar el pacto social" entre empresas y trabajadores para sostener el equilibrio territorial en Bizkaia.

Etxanobe ha presidido este viernes un encuentro en el BEC, en Barakaldo, con motivo del décimo aniversario de la red Bizkaia Orekan Sakonduz, que ha reunido a entidades y agencias de desarrollo del territorio.

En su intervención, la diputada general ha destacado que Bizkaia "se construye desde lo local" y ha señalado, entre los "retos", que es preciso afrontar la disponibilidad de suelo industrial, que considera "clave" para el crecimiento de las empresas; el relevo generacional, especialmente en las "comarcas más alejadas", para que no se ponga en riesgo la continuidad de ningún proyecto; y la necesidad de "renovar el pacto social" entre empresa y trabajadores.

"Un nuevo pacto social que refuerce el arraigo el compromiso con el territorio y el compromiso con el empleo", ha defendido Etxanobe, que ha remarcado que " todo eso también es cohesión territorial". Asimismo, ha advertido de que la cohesión territorial no se trabaja solo "corrigiendo desigualdades", sino que requiere "anticiparse".

En este sentido, ha señalado la importancia de preparar las comarcas "para lo que viene", acompañar a las empresas en su transformación y evitar que los cambios generen "nuevas brechas territoriales o sociales". "Eso solo se puede hacer colaborando", ha subrayado.

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