Etxanobe reivindica el Fuero vizcaíno como "un sistema vivo" que sigue presente en la vida cotidiana de los ciudadanos

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en uno de los simposios por el quinto centenario del Fuero Nuevo. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha reivindicado el Fuero vizcaíno como un "sistema vivo" que sigue presente en la vida cotidiana de la ciudadanía durante la segunda jornada del ciclo de simposios organizado con motivo del quinto centenario del Fuero Nuevo, en la que especialistas del ámbito jurídico han analizado la vigencia y los retos del Derecho Civil Foral en materias como la persona, la familia, la troncalidad y las sucesiones.

La Diputación Foral de Bizkaia, las Juntas Generales de Bizkaia y la Academia Vasca de Derecho han celebrado este jueves la segunda jornada del ciclo de simposios con motivo del quinto centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, que se ha dedicado al Derecho Privado y ha tenido lugar en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

En encuentro ha contado con la participación de la diputada General de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que ha reivindicado la vigencia del Derecho Civil Foral y su presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía vizcaína.

"El Fuero no es tan solo una pieza de museo, aunque también lo sea, sino un sistema vivo", ha subrayado. En este sentido, ha explicado que, "de todo el legado foral, es el que más gente toca sin saberlo".

Asimismo, ha defendido la conexión entre el Derecho Civil Foral y el autogobierno de Bizkaia. Según ha apuntado, "derecho civil propio y Hacienda propia son dos ramas del mismo tronco, y se refuerzan mutuamente".

La jornada ha abordado distintas cuestiones relacionadas con la persona, la familia, la troncalidad y las sucesiones forales, "materias que entroncan directamente con los principios y contenidos del Fuero de 1526 y que permiten analizar la vigencia del Derecho Civil Foral en la sociedad actual", han recordado desde la Diputación.

El programa ha reunido a juristas, docentes y profesionales del ámbito del Derecho, entre ellos Igone Aretxaga, Borja Iriarte, Gema Tomás, Inmaculada Guantes, María Paz García, Jesús Fernández, Javier Oñate, Diego Granados, María López, Mario Martínez, Óscar Monje, Francisco Javier Osa y José Javier García Ross.

PRÓXIMA SESIÓN

El ciclo continuará el próximo jueves, 19 de noviembre, con una tercera y última jornada en la sede de Euskaltzaindia, dedicada a la convivencia entre el Derecho Foral de Bizkaia y el euskera a lo largo de los últimos cinco siglos.

El encuentro abordará cuestiones relacionadas con los derechos lingüísticos, la historia y el patrimonio literario vasco, así como la huella del Fuero en las letras vascas, con la participación de especialistas en estos ámbitos. Esta última sesión completará el recorrido por las dimensiones pública, privada y lingüística de la foralidad vizcaína.

En el marco de estas jornadas conmemorativas se están presentado diversas publicaciones especializadas, entre las que destacan el número 13 de la colección Clásicos de Derecho Vasco titulado 'Fuero Nuevo de Vizcaya (1526)', el número 14 dedicado a 'Bizkaia (1526-2026) Foru-testuak euskaraz', y el volumen número 15, en euskera, de la colección 'MINOR'. Asimismo, las personas asistentes podrán visitar las exposiciones 'Derecho civil vasco' e 'Hitzak lege'.