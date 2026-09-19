Etxebarria defiende el "coraje" de los jóvenes en política que, "frente a la división, dan un paso al frente"

Apertura del XII Congreso Nacional de JSE-Egaz Ramón Rubial - PSE-EE VITORIA

VITORIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha reivindicado este sábado el "coraje" de los jóvenes que deciden transformar la sociedad a través de la participación política y que "frente a la división, dan un paso al frente" y reclaman "vivienda pública, empleo de calidad, justicia social, ecologismo, más becas o ayudas para el transporte".

Etxebarria ha hecho estas declaraciones durante la apertura del XII Congreso Nacional de JSE-Egaz Ramón Rubial, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Villa Suso de la capital alavesa, y en el que han estado presentes el presidente de la gestora de UGT-Euskadi, Tximi López, y el secretario de Organización de JSE-Egaz, Dánel Sáez.

La alcaldesa ha destacado la importancia de la participación juvenil en un contexto marcado por la polarización y la radicalización política. "Debemos confiar en jóvenes como vosotros y vosotras, que frente a la división dais un paso al frente y reclamáis más vivienda pública, empleo de calidad, justicia social, ecologismo, más becas o ayudas para el transporte", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que los retos sociales "jamás se resolverán con ira ni enfrentamiento" y ha apelado a la responsabilidad de quienes participan en la vida pública para evitar que el odio y la confrontación se normalicen.

En este sentido, Etxebarria ha reivindicado un modelo de sociedad basado en la convivencia, la paz y el respeto. "La mayoría social rechaza el odio y el insulto. Y por eso desde la capital de Euskadi debemos defender una Euskadi que avance y que reivindique la paz, el respeto y la convivencia", ha afirmado.

La alcaldesa también ha defendido una política basada en la estabilidad, los acuerdos, la gestión rigurosa y unos servicios públicos de calidad, y ha subrayado que las nuevas generaciones deben contribuir a incorporar a las políticas públicas cuestiones como la justicia social, el feminismo y el ecologismo.

Finalmente, Etxebarria ha señalado que las instituciones deben ofrecer a los jóvenes oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida y ha advertido de que "si la juventud se va de las ciudades, estas se apagan y envejecen". La alcaldesa ha terminado con un reconocimiento a quienes deciden implicarse políticamente en un momento "complejo". "Es el momento de marcar la diferencia", ha asegurado.