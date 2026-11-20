La accesibilidad es un principio transversal de la gestión municipal - NURIA GONZÁLEZ-AYUNTAMIENTO

VITORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la capitalalavesa, Maider Etxebarria, ha afirmado que la nominación de Vitoria-Gasteiz entre las seis ciudades finalistas del 'Premio Ciudad Accesible 2027' "es un importante reconocimiento a la labor para lograr una ciudad adaptada para todas las personas".

La Comisión Europea anunció este pasado 17 de noviembre que Vitoria-Gasteiz se ha clasificado entre las seis ciudades finalistas del 'Premio Ciudad Accesible 2027', un reconocimiento que distingue a ciudades que destacan por su compromiso con la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad.

Etxebarria ha recordado este viernes, a través de un comunicado, que la accesibilidad "es un principio transversal de la gestión municipal y está integrada en ámbitos tan diversos como la planificación urbana, la movilidad, los servicios públicos o la participación ciudadana".

La alcaldesa ha añadido que este reconocimiento europeo "es el reflejo de un trabajo sostenido durante años para seguir avanzando hacia una ciudad más inclusiva, accesible y amable para toda la ciudadanía".

El galardón se entregará en Bruselas el 4 de diciembre, durante la celebración de la 'Conferencia del Día Europeo de las Personas con Discapacidad', organizada por la Comisión Europea y el Foro Europeo de la Discapacidad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el mismo acto se entregarán un segundo y un tercer premio, así como una mención especial por la promoción de servicios que ayudan a las personas con discapacidad a participar en la vida diaria de su comunidad.

Para llegar a la final, Vitoria-Gasteiz ha tenido que superar un proceso de evaluación al que se presentaron 50 ciudades de 16 Estados miembros de la Unión Europea. Tras una primera selección realizada por los jurados nacionales, un jurado europeo se encargó de designar a las seis ciudades finalistas: Vitoria-Gasteiz, Madrid, Matosinhos (Portugal), Milán (Italia), Pozna* (Polonia) y Zagreb (Croacia).