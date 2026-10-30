Etxebarria pide "no dar publicidad a la gentuza" del fenómeno 'Blocus' que "lo único que quiere es generar miedo"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarra - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha pedido "no dar demasiada publicidad a la gentuza" del fenómeno 'Blocus' que "lo único que quiere es generar miedo" entre la sociedad.

Cuestionada este viernes en rueda de prensa por la supuesta convocatoria en redes sociales de una movilización de 'Blocus' para este sábado en Vitoria-Gasteiz, Etxebarria ha dicho confiar en la Ertzaintza y en "el sentido común de la ciudadanía para hacer caso omiso al llamamiento".

"Como ciudadana, me preocupa. Es curioso, a la vez que impresentable, su manera de protestar, quemando coches y saqueando comercios. La violencia nunca en motivo justificado para reivindicar nada", ha rechazado.

La alcaldesa ha dicho que el Consistorio trabaja en colaboración con la Ertzaintza para coordinarse. "Pido mucha cautela, ya que la Policía está investigando, pero no tenemos que dar demasiada publicidad a esta gentuza que lo único que quiere es generar el miedo entre la sociedad", ha apostillado.