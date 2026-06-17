Etxepare Euskal Institutua destinará 654.000 euros a ayudas AT! para internacionalización de la cultura vasca

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Etxepare Euskal Institutua destinará este año 654.000 euros a las ayudas AT!, una línea de apoyo destinada a impulsar la proyección internacional de la cultura vasca. A través de estas subvenciones, el Instituto fomenta la movilidad de artistas y profesionales de la cultura, favorece la circulación internacional de obras y proyectos culturales y contribuye a reforzar la presencia de la creación vasca en nuevos contextos y mercados.

Según ha informado Etxepare en un comunicado, las ayudas se articulan en cuatro convocatorias: movilidad internacional en los ámbitos del teatro, la danza, la música y las artes plásticas y visuales; movilidad internacional en cine y literatura; actividades culturales internacionales sin ánimo de lucro; y traducción literaria.

La primera de las convocatorias está dirigida a fomentar la movilidad internacional de creadoras y creadores de los ámbitos del teatro, la danza, la música y las artes plásticas y visuales.

A través de estas ayudas, Etxepare Euskal Institutua apoyará la participación de artistas y compañías vascas en festivales, programaciones, exposiciones, residencias artísticas, giras y otras actividades culturales que se desarrollen fuera del ámbito geográfico del euskera, contribuyendo a reforzar su proyección internacional y a favorecer su participación en circuitos, programaciones y redes internacionales.

Al igual que en los últimos años, esta convocatoria mantendrá su carácter automático con el objetivo de agilizar los trámites y reducir la incertidumbre de creadoras y creadores. Las ayudas se repartirán entre las solicitudes que cumplan los requisitos hasta agotar la dotación presupuestaria y no habrá comisión de valoración.

Asimismo, con el fin de responder mejor a las necesidades de liquidez de las personas y entidades beneficiarias, se abonará inicialmente la mitad de la subvención y el resto una vez realizada la justificación.

Las ayudas permitirán sufragar gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas vinculados al desarrollo de estas actividades. La convocatoria cuenta con una dotación total de 511.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

CINE Y LITERATURA

Etxepare Euskal Institutua destinará asimismo 30.000 euros a las ayudas AT! Zinema y AT! Literatura, dirigidas a cineastas y escritores. Estas ayudas tienen como objetivo facilitar la difusión internacional de sus obras y favorecer su presencia en festivales, encuentros profesionales, presentaciones, ferias y otros eventos culturales de relevancia internacional.

Las subvenciones permitirán sufragar los gastos de desplazamiento y alojamiento asociados a la participación en actividades para las que las personas solicitantes hayan sido invitadas a presentar su trabajo. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre o hasta que se agote la dotación presupuestaria.

Aunque la convocatoria destinada a la movilidad en los ámbitos del teatro, la danza, la música y las artes plásticas y visuales no funciona mediante concurrencia competitiva, las cantidades asignadas se calcularán tomando en consideración criterios vinculados a los objetivos del Instituto.

Entre estos criterios figuran la proyección o prestigio del contexto en el que se desarrollará la actividad, el nivel de autofinanciación del proyecto, la presencia del euskera, la igualdad de género y la presencia digital de la persona o entidad solicitante.

Por su parte, las ayudas para movilidad en literatura y cine se irán resolviendo según se reciban las solicitudes hasta que se agote la dotación presupuestaria o finalice el plazo.

ACTIVIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Asimismo, a partir del 20 de junio se podrán solicitar las ayudas destinadas al fomento de actividades culturales internacionales sin ánimo de lucro.

La convocatoria se articula en dos modalidades: AT! Euskal dantza eta abesbatzak, dotada con 30.000 euros, destinada a apoyar proyectos internacionales impulsados por agrupaciones de danzas vascas y coros; y AT! Euskal kultura, con una dotación de 20.000 euros, dirigida a respaldar iniciativas culturales internacionales vinculadas a los ámbitos de actuación de Etxepare Euskal Institutua que, por sus características, no tienen cabida en el resto de líneas de ayuda. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de julio.

Todas estas subvenciones podrán ser solicitadas por personas físicas o jurídicas empadronadas o con domicilio social en la Comunidad Autónoma Vasca. Asimismo, cuando la lengua vehicular de la obra, actividad o proyecto objeto de difusión sea el euskera, también podrán acceder a estas ayudas personas físicas o jurídicas privadas con domicilio en Navarra o en Iparralde.

TRADUCCIÓN LITERARIA

Por último, la convocatoria AT! Itzulpena: literatura contará este año con una dotación de 63.000 euros para apoyar la traducción de obras literarias. A través de estas ayudas, Etxepare Euskal Institutua busca ampliar el alcance de las obras de autores vascos y favorecer su llegada a nuevos lectores en todo el mundo.

La convocatoria, publicada el 4 de junio, permanecerá abierta hasta el 3 de julio. A través de ella se apoyarán las traducciones de dos tipologías de obras: la traducción a cualquier lengua de obras escritas y publicadas originalmente en euskera, y la traducción a cualquier lengua -excepto el euskera- de obras escritas y publicadas originalmente en castellano por autores empadronados en la Comunidad Autónoma Vasca.