Etxepare y Malandain Ballet Biarritz se alían para proyectar la producción coreográfica vasca en el universo francófono

Participantes en la jornada profesional organizada por Etxepare Euskal Institutua y el Centro Coreográfico Nacional de Francia - Malandain Ballet Biarritz - INSTITUTO ETXEPARE

Gracias a esta colaboración, ocho compañías vascas actuarán en el festival Maitaldia - Le Temps d'Aimer la Danse de Biarritz

BILBAO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Etxepare Euskal Institutua, entidad del Gobierno Vasco que se encarga de la proyección internacional del euskera y de la cultura vasca, y el Centro Coreográfico Nacional de Francia - Malandain Ballet Biarritz han organizado una jornada profesional en el Casino Municipal de Biarritz con el objetivo de reforzar la proyección de la cultura vasca en el ámbito francófono a través de la danza.

La cita ha reunido en torno al ecosistema de la danza del País Vasco a representantes institucionales, creadores y programadores del ámbito de la francofonía con el objetivo de promover la proyección de la cultura vasca en una comunidad compuesta por cerca de 321 millones de hablantes, según ha informado el Instituto Etxepare.

Más de 80 personas han participado en este encuentro desarrollado en el marco del festival Maitaldia - Le Temps d'Aimer la danse que se celebra hasta el 15 de septiembre, donde se han abordado temas como las estrategias de internacionalización, recursos y herramientas para la cooperación, itinerarios artísticos o residencias de creación.

La apertura ha corrido a cargo de la alcaldesa de Biarritz, Maider Arosteguy, el director artístico del Malandain Ballet Biarritz, Thierry Malandain, y la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea.

También han intervenido Irene Larraza, directora de Etxepare Euskal Institutua, e Yves Kordian, director adjunto del Centro Coreográfico Nacional de Francia - Malandain Ballet Biarritz, quienes han explicado, por un lado, los recursos y estructuras necesarios para proyectar la danza del País Vasco en los territorios de lengua francesa, y por otro, el apoyo a la creación, coproducción, cooperación y difusión de artistas vascos.

El programa, elaborado conjuntamente por Etxepare Euskal Institutua y el Centro Coreográfico Nacional de Francia - Malandain Ballet Biarritz, ha contado asimismo con la participación de varios creadores invitados, como Arthur Barat y Cybèle Damestoy (Bilaka Kolektiboa), Martin Harriague (futuro director artístico del Centro Coreográfico Nacional de Francia - Ballet Biarritz) y el coreógrafo Eneko Gil, quienes han reflexionado sobre retos actuales y futuros de la danza en el País Vasco. El acto ha incluido, además, una pieza colectiva interpretada por bailarines de diferentes compañías.

UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA A LARGO PLAZO

La alianza "estratégica" entre Etxepare Euskal Institutua y el Centro Coreográfico Nacional de Francia - Malandain Ballet Biarritz busca articular, junto con otros actores del sector, un marco de cooperación compartido y estable, alineando recursos y profundizando en una cartografía común a ambos lados de la muga. El objetivo es ofrecer un acompañamiento integral a los artistas vascos, que abarque desde la creación y la producción hasta la profesionalización, la formación y la difusión.

Esta colaboración sitúa a Biarritz como "una ciudad clave para la proyección de la creación coreográfica vasca en el espacio francófono, reforzando al mismo tiempo su posición de referencia en el ecosistema vasco de la danza", han destacado desde Etxepare.

El encuentro profesional toma su nombre de un paso de danza clásica con raíces vascas: el 'saut de basque', o 'salto vasco'. Este movimiento, presente en los escenarios desde hace siglos, "hunde sus orígenes en la danza tradicional vasca y encarna hoy la pervivencia de ese legado en el repertorio coreográfico internacional", han explicado.

Su expansión se remonta al siglo XVII, cuando, según los registros, "los ecos de la danza vasca llegaron incluso a la corte de Versalles", ha apuntado, para añadir que, "del mismo modo que aquel salto trascendió fronteras, la creación vasca contemporánea salta hoy al espacio francófono desde el festival Maitaldia".

El hecho de que un Centro Coreográfico Nacional de Francia como el Malandain Ballet Biarritz esté ubicado en Iparralde, han asegurado, "ofrece oportunidades únicas a creadores y compañías vascas, ya que permite conectar con las redes de distribución y difusión de toda Francia, posicionándose como puerta de entrada natural al universo francófono".

El encuentro se enmarca, a su vez, en el programa 'Ça colle au basque', impulsado por Etxepare Euskal Institutua para fomentar la presencia y proyección de la cultura vasca en el ámbito de la francofonía.

En esa misma línea, el pasado 20 de junio Etxepare Euskal Institutua y el Centro Coreográfico Nacional de Francia - Malandain Ballet Biarritz firmaron un acuerdo para fortalecer la presencia de la cultura vasca en dicho contexto.

MAITALDIA

Gracias a la colaboración entre ambas instituciones, el festival Maitaldia se convertirá en un escaparate estable para las compañías vascas de danza.

En esta edición, ocho compañías del País Vasco actuarán hasta el 15 de septiembre: Malandain Ballet Biarritz, Kukai Dantza, Bilaka Kolektiboa, Mizel Théret & Beñat Achiary, Dantzaz, Compagnie Á Pas Furtifs, Cie Project ra.re / Collectif Rabbit Research y AltxaLili Show.