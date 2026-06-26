Eudel y Gobierno vasco presentan una guía con pautas para "la respuesta integral" frente a todo tipo de discriminaciones

Presentación de Bidea Zabaldu en la sede de Eudel de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, y el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico han presentado este viernes una guía que, bajo el nombre de 'Bidea Zabaldu' (abrir el camino), pretende servir de "prevención y pedagogía" y ofrecer "pautas para una respuesta integral y coordinada" frente a la discriminación racista, xenófoba, antigitana y LGTBIfóbica.

En la presentación del texto han estado presentes la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, y el director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional, Txema Ezkerra, quienes han subrayado que la presentación del manual se lleva a cabo "en el marco del 28J, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+".

Según han explicado, la guía, cuyo nombre completo es 'Bidea Zabaldu. El papel de las instituciones locales contra la discriminación racista, xenófoba, antigitana y LGTBIfóbica. De la teoría a la práctica', es fruto de un "proceso de trabajo compartido" entre Eudel y el Ejecutivo casco con la orientación del Servicio Vasco de Igualdad de Trato y No Discriminación - Berean. Además, en su elaboración han participado instituciones locales vascas, personal técnico de diversas áreas y representantes políticos.

Se trata, en palabras de Ezkerra, de "un estándar institucional para toda la sociedad vasca". "Hablamos de racismo, xenofobia, antigitanismo y LGTBIfobia, pero hablamos sobre todo de qué tipo de país queremos ser", ha indicado, para añadir que Euskadi "quiere ser una comunidad que protege derechos, que no mira hacia otro lado y que transforma valores en políticas públicas".

Por su parte, Apraiz ha apuntado que Bidea Zabaldu es un "compromiso con una sociedad más justa, más cohesionada y más democrática", y ha precisado que se trata de ofrecer una "hoja de ruta", ya que considera "fundamental que los ayuntamientos, mancomunidades y cuadrillas dispongan de criterios consencuados y herramientas comunes para preventir, detectar y responder adecuadamente". "Hace falta seguridad institucional", ha concluido Ezkerra.

(Habrá ampliación)