BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, ha invitado a la ciudadanía a "dar un paso al frente", porque "ante la violencia machista no hay neutralidad posible", en el marco de la celebración este jueves de Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres". En el texto hecho público, los ayuntamientos se comprometen a "desarrollar campañas de sensibilización" o "programas coeducativos de educación en igualdad".

Eudel ha recordado, en un comunicado que, como cada año, ha elaborado y difundido a los municipios su propuesta de declaración institucional del 25 de noviembre, con el objetivo de ofrecer a los consistorios vascos un "marco común de compromiso y actuación frente a la violencia contra las mujeres".

En la declaración que ha salido adelante, los ayuntamientos vascos han querido trasladar a la ciudadanía una "reflexión que nos interpela como sociedad" y en ese sentido, han afirmado que la violencia contra las mujeres "continúa siendo una vulneración de los derechos humanos que afecta a toda la sociedad".

El texto subraya que su erradicación exige el compromiso de las instituciones, de las entidades sociales y, también, de cada una de las personas que forman parte de la comunidad.

"MIRAR MÁS ALLA DE LA CONDENA"

Por ello, este 25N han realizado un llamamiento a "mirar más allá de la condena" y preguntarse cuál es el papel de cada uno ante esta realidad.

En este sentido, el texto se pregunta dónde se está cuando una mujer necesita apoyo, dónde cuando se presencian comportamientos que "denigran, controlan o menosprecian", dónde cuando "el silencio, la indiferencia o la normalización contribuyen a perpetuar la desigualdad y la violencia" o dónde se está cuando "llegan imágenes o mensajes misóginos" a través de las redes sociales

Para la Asociación de Municipios Vascos, la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres requiere una "implicación activa y cotidiana" y no basta con rechazar la violencia cuando se manifiesta de forma evidente.

Frente a ello, según la declaración, es necesario promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad, cuestionar las conductas que la sostienen, romper el "silencio tácito ante discursos misóginos y combatir el negacionismo", apoyar a las víctimas y contribuir, desde todos los ámbitos, a generar entornos libres de violencia machista.

"DAR UN PASO AL FRENTE"

La declaración hecha pública por Eudel subraya que "ante la violencia machista no hay neutralidad posible", porque "no mirar, no reaccionar o guardar silencio también tiene consecuencias", motivo por el cual han querido invitar a toda la ciudadanía a "dar un paso al frente", a "escuchar, acompañar y apoyar; a no permanecer indiferente; a actuar para prevenir y combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres".

El escrito indica que los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, quieren promover el "compromiso compartido" de todas los vecinos de los municipios, a fin de "actuar ante cualquier manifestación de la violencia machista hacia las mujeres".

En esa medida se invita a la ciudadanía a "tomar posición y a formar parte de la solución, desde la responsabilidad personal y colectiva", porque, según el texto, "solo así", será posible "avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia contra las mujeres".

COMPROMISOS

Para ello, la declaración de Eudel se compromete a desarrollar campañas de sensibilización y concienciación ciudadana ante todas las formas de la violencia machista; articular dispositivos de respuesta pública y movilizaciones ciudadanas ante situaciones de violencia machista; o canalizar las denuncias y alertas de la ciudadanía ante casos de violencia machista, para activar las respuestas adecuadas en cada situación.

El compromiso pasa también por desarrollar programas coeducativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes para contribuir a la educación en igualdad y a la prevención de la violencia machista; así como por activar redes ciudadanas que "planten cara, detecten y acompañen a víctimas de la violencia machista, y que movilicen especialmente a los niños y los hombres".