Eudel llama a ayuntamientos vascos a convocar un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, ha llamado a los ayuntamientos vascos a convocar este miércoles una concentración de un minuto de silencio en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario en Toledo, y en solidaridad con las personas allegadas y todo el pueblo de Castilla-La Mancha.

En concreto, el accidente se ha producido en la localidad toledada de Urda, donde ha chocado un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla, lo que ha causado, al menos 64 fallecidos y 80 heridos.

Eudel invita a los consistorios vascos a convocar este minuto de silencio a las 20.00 horas, frente al edificio consistorial o lugar habitual en cada municipio.