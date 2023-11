Eurodiputadas piden un paquete de empoderamiento de pymes y un marco legislativo "funcional" para su prosperidad

Bilbao lamenta que los fondos Next no lleguen a pymes y pide seguridad jurídica para desarrollar proyectos como el electrolizador de 100 MW



BILBAO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eurodiputadas del grupo Renew Europe han definido a las pymes como el "motor de la economía europea" y han asegurado que es un "deber", garantizar un "entorno legislativo plenamente funcional para su prosperidad" y también es preciso un paquete de empoderamiento de las pequeñas y medianas empresas.

Una delegación de cinco europarlamentarios de este grupo han acudido a Euskadi para participar en el BEC de Barakaldo a la Asamblea anual de la Pyme europea, en un momento en el que se está trabajando desde las instituciones europeas en tratar de dar de solución a algunos de los problemas que afectan a las pequeñas y medianas empresas como los retrasos en los pagos, la burocracia administrativa o el acceso a la financiación.

En un encuentro con los medios de comunicación, han participado la eurodiputada vasca Izaskun Bilbao, además de la polaca Rosa Thun y la checa Marina Dlabajová, que forman parte de esta delegación del Grupo Renew Europe, el tercer grupo parlamentario más grande del Parlamento Europeo y que, además, son miembros de la Comisión de Energía, Innovación e Industria de la Eurocámara.

En su intervención, la eurodiputada Marina Dlabajová ha recordado que hay más de 25 millones de pymes en Europa, que representan más del 95% de las empresas existentes.

Según ha subrayado, las pymes son consideradas "con razón" el "motor de la economía europea y ha asegurado que es su "deber", garantizar un "entorno legislativo plenamente funcional para su prosperidad".

En este sentido, ha señalado que han acudido para "escuchar, apoyar, comprender y legislar de acuerdo con las prioridades de las pymes", algo que, según han subrayado, han hecho durante toda las legislatura.

Dlabajová ha mostrado su satisfacción porque el Comisión europea haya adoptado algunas de las medidas que venían reclamando desde su grupo y, en concreto, ha citado el nuevo reglamento europeo para limitar a 30 días el pago a proveedores, ya que, según ha apuntado, el retraso en los pagos es uno de los principales problemas de las pymes, ya que "si no se les paga a tiempo, no pueden invertir".

Ello se incluye en un paquete de medidas de apoyo a las pymes, que también incluye la mejora al acceso a la financiación, y que se aprobó en septiembre. En su opinión, ese paquete de ayudas ha sido un "primer paso" pero ha asegurado que se necesita "más", otro paquete de ayudas para "empoderar" a las pymes y lograr, de esta manera, "un entorno verdaderamente próspero para las pymes en la UE para competir en un escenario global".

No obstante, la eurodiputada, que también ha puesto en valor que en 2020 se celebrara primera vez en el plenario un debate sobre las pymes, ha señalado que el "éxito" de ese paquete de medidas dependerán de que cómo se implementen adecuadamente por parte de los Estados miembros, algo que considera "clave".

Junto a ello, este grupo de eurodiputadas han defendido crear un organismo permanente dedicado exclusivamente a las pymes, porque "su supervivencia y crecimiento son la supervivencia y la prosperidad de Europa". A su juicio, debe ser una prioridad de la UE impulsar una "legislación predecible y favorable" a las pymes.

FONDOS EUROPEOS NEXT

En relación al acceso de la pymes a los fondos europeos Next, la eurodiputada checa, cree que no ha habido "mucha conciencia" sobre qué pueden hacer los fondos para las pymes y también es "muy difícil" que las pymes entiendan todo el proceso de acceso a esos recursos. "Hay que simplificar los fondos", ha dicho.

Además, ha señalado que es una cuestión en la que cada Estado miembro puede tener un enfoque o prioridades diferentes y, en este sentido, les ha recomendado se invierta más en pymes porque son "el motor real de la economía europea".

Por su parte, la eurodiputada Izaskun Bilbao ha afirmado, en relación a estos fondos, que hay un problema a nivel europeo, porque "no están llegando hasta la empresa mas pequeña", algo que se está evidenciando en los debates en el Parlamento europeo.

Ha recordado que inicialmente se hablaba de una participación regional y local en la gestión de esos fondos y esa participación "no ha sido perfecta a nivel europeo". En este sentido, ha recordado las continuas demandas por parte de las instituciones vascas para que esos fondos puedan llegar a las empresas más pequeñas.

"Es algo que todavía hay que perfeccionar, seguimos diciendo que hay que mejorar ese proceso y que el dinero tiene que llegar para conseguir los tres objetivos para los que fueron los fondos, hacer una transición en el ámbito digital, en el ámbito medioambiental y en el ámbito social", ha apuntado.

Izaskun Bilbao ha manifestado que en Euskadi han sido críticos con la gestión que ha hecho el Estado Español de estos fondos Next y se pedía que el papel de las regiones tuviera "más protagonismo".

No obstante, ha indicado que, en el caso de Euskadi, las instituciones vascas no se han quedado "pendientes" de esos recursos y se ha puesto en marcha un paquete de ayudas para facilitar a las pequeñas y medianas empresas esas transiciones. "No podemos esperar para conseguir esos objetivos a que lleguen esos fondos hasta la empresa más pequeña", ha agregado. A su juicio, en el País Vasco "todo el mundo se ha sumado a la transición, pese a las dificultades".

Por su parte, la eurodiputada Rosa Thun ha indicado, en relación a esta cuestión, que la situación es "muy diferente" en cada país y ha destacado la importancia de "escuchar la voz de las pymes".

FINANCIACIÓN

Las europarlamentarias se han referido también al acceso a la financiación de las pymes en un escenario de tipos de interés al alza y han indicado que no se trata del "primer obstáculo" con el que se encuentran las pequeñas y medianas empresas, ya que suele ser la carga y burocracia administrativa mientras que las dificultades de financiación figuran en el segundo o tercer lugar entre sus principales problemas. En todo caso, han apuntado que los fondos de capital riesgo pueden ser una de las vías a recurrir para esa financiación.

Por otra parte, cuestionadas por su opinión acerca de la paralización de algunos proyectos, como el electrolizador de 100 MW de Repsol en Bizkaia, -considerado estratégico por la Comisión Europea- como consecuencia de la intención de PSOE y Sumar de mantener en vigor el impuesto a las energéticas, la eurodiputada Dlabajová ha señalado que Europa va en la buena dirección en relación a proyectos estratégicos y cree que los energéticos serán "una prioridad" para la UE. "La pregunta es cómo encontrar el equilibrio con las inversiones de los Estados miembros", ha señalado.

IZASKUN BILBAO

Sobre esta cuestión, Izaskun Bilbao ha manifestado que es verdad que los proyectos "pueden tener la sensación de no contar con una seguridad jurídica". En el caso del proyecto del electrolizador, ha subrayado que es cierto que ha sido calificado como un proyecto de "referencia" por parte de la Comisión Europea y, por tanto, tiene "todo su soporte".

"Y tiene que tener la seguridad jurídica también en el Estado miembro en el que está ese proyecto", ha manifestado. A su juicio, los "grandes

proyectos de país" deben ser "defendidos a todos los niveles y tienen que tener la seguridad jurídica adecuada".

Por lo tanto, espera que ese proyecto continúe y se desarrolle, pero ha insistido en que "efectivamente necesita tener esa seguridad jurídica".

Izaskun Bilbao se ha referido, en este sentido, a la frase de "más tecnología y menos ideología" en referencia al debate que se está produciendo en torno a la sostenibilidad.