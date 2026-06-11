La Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra recibe un premio europeo por la ventanilla única 'Empleo Egunak' - EURORREGIÓN

SAN SEBASTIÁN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra ha sido distinguida en el marco del premio de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) 'Construir Europa más allá de las fronteras', otorgados por el Comité Europeo de las Regiones, por su ventanilla única 'Empleo Egunak', dirigida a las personas trabajadoras transfronterizas.

Este reconocimiento, entregado durante el Meeting of the European Cross-Border Platform, pone en valor 'Empleo Egunak'. "En un territorio en el que cerca de 4.000 personas residen a un lado de los Pirineos y trabajan al otro, la multiplicidad de interlocutores y las diferencias entre sistemas administrativos pueden convertir los trámites en procesos especialmente complejos", han señalado desde la Eurorregión.

'Empleo Egunak' ofrece una respuesta concreta a esta realidad mediante una ventanilla única transfronteriza, que permite a la ciudadanía consultar, en una misma jornada, a los organismos competentes en materia de empleo, protección social, pensiones, sanidad o fiscalidad.

Las últimas ediciones, celebradas en noviembre de 2025, reunieron a más de 150 participantes y generaron varios centenares de consultas individuales, gracias a la movilización simultánea de una quincena de administraciones y organismos públicos. Estas jornadas constituyen también "un espacio de cooperación institucional, favoreciendo la construcción de soluciones compartidas ante los obstáculos que aún dificultan la movilidad profesional".

"Este reconocimiento europeo premia un enfoque profundamente centrado en la ciudadanía, así como un trabajo colectivo desarrollado junto a todos los socios institucionales. Las personas trabajadoras transfronterizas viven una realidad cotidiana que no se detiene en las fronteras administrativas", ha señalado Arola Urdangarin, representante del Gobierno Vasco en la Eurorregión.

En su opinión, 'Empleo Egunak' "demuestra que una cooperación estrecha entre instituciones permite dar respuestas concretas, rápidas y eficaces a las necesidades de las personas trabajadoras y de las empresas". "Al reunir a los actores competentes en un mismo espacio de trabajo, demostramos que la cooperación transfronteriza puede mejorar de forma tangible la vida de las personas", ha añadido.

PROYECTO LANEAN

'Empleo Egunak' se enmarca en el proyecto LANEAN - Desarrollo de un mercado de empleo transfronterizo en la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra, cofinanciado al 65% por el programa Interreg POCTEFA.

Está liderado por la Eurorregión y cuenta con la participación de socios operativos como France Travail Nouvelle-Aquitaine, LANBIDE, Cap Emploi, Mission Locale Pays Basque, Bidasoa activa - Bidasoa bizirik y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El proyecto se apoya además en una amplia red de socios asociados con competencias en materia de empleo, fiscalidad, seguridad social y protección de los trabajadores, como CD64, CARSAT, CPAM, DDETS, DDFiP64, URSSAF, SNE, Hacienda Foral de Navarra, Departamento de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, INSS, SEPE-EURES.

Para Leyre Azcona, directora de la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra, esta distinción consagra "una cierta idea del servicio público europeo". "Este reconocimiento demuestra que Europa también se construye a través de soluciones concretas, eficaces y cercanas a las personas. Nuestra ambición es ahora consolidar este tipo de dispositivos para que se conviertan en una referencia para la ciudadanía a ambos lados de la Bidasoa", ha concluido.