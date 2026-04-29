Euskadi acogerá una de las sedes de los Centros de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea - GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadi acogerá una de las sedes de los Centros de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA-BIC), lo que le sitúa entre los "territorios clave" para el desarrollo del emprendimiento europeo tecnológico espacial y que impulsa los vínculos entre la comunidad científica, industrial y las oportunidades tecnológicas emergentes.

El viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, y la directora de Emprendimiento e Internacionalización, Ane de Ariño, han participado este miércoles en el acto oficial de designación de Euskadi como sede.

Tal y como han destacado desde el Gobierno Vasco, de esta forma se avanza en el objetivo del Plan de Industria-Euskadi 2030 de "apostar por nuevas industrias innovadoras, vinculadas a tecnologías críticas, sectores prioritarios y cadenas de valor estratégicas, dirigido a crear más y mejor industria, ganar autonomía estratégica y generar empleo de calidad".

La decisión de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se adoptó a principios de marzo y se ha hecho oficial en un evento celebrado en la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo, VILSPA, situada en Villanueva de la Cañada (Madrid), una de las estaciones más importantes de la red mundial de la Agencia Europea del Espacio (ESA).

Este nuevo espacio permitirá incubar hasta cuatro nuevas 'startups' del ámbito espacial durante los próximos tres años, con las oportunidades de crecimiento, especialización y conexión internacional que ofrece el sello ESA, además de una financiación mínima de 60.000 euroS. De ese total, la mitad será aportada por el Ministerio y al menos otros 30.000 euros procederán del Gobierno Vasco y las diputaciones forales.

Los ESA-BIC son centros especializados en convertir ideas empresariales basadas en tecnología espacial en 'startups' innovadoras con potencial comercial más allá del sector espacial, ofreciendo apoyo técnico, empresarial y financiero a las empresas emergentes.

Así, ayudan a emprendedores a transformar conceptos ligados a tecnologías satelitales, datos o aplicaciones espaciales en soluciones aplicables a industrias científicas, comerciales o tecnológicas. Forman parte de una red europea de incubadoras, que permiten que tecnologías derivadas del espacio generen impacto en sectores como la agricultura de precisión, movilidad, comunicaciones o salud, entre otros. Hasta la fecha, más de 400 empresas emergentes se han visto beneficiadas por la iniciativa en países como Alemania, Francia, Suiza o Reino Unido.

Junto a Euskadi han sido seleccionadas también Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. Estos tres centros se suman a red nacional de Centros de Incubación de Empresas de la ESA, que ya cuenta con sedes en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, cofinanciadas y coordinadas por el MICIU, a través de la Agencia Espacial Española (AEE), y la ESA.