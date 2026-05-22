Euskadi activa el aviso amarillo desde las 13.00 horas de este viernes por máximas de hasta 34 grados en el interior

Archivo - Una mujer con una botella de agua - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará a partir de las 13.00 horas de este viernes el aviso amarillo por altas temperaturas ante la previsión de que se alcancen los 34 grados en zonas del interior del territorio.

Según ha informado en un comunicado, las zonas afectadas por el aviso con la costa e interior tanto de Bizkaia como de Gipuzkoa. Las temperaturas máximas podrían rondar los 30 ºC en el litoral y los 34 ºC en la zona cantábrica interior.

Por su parte, las temperaturas máximas podrían rondar los 32 ºC en la zona de transición y los 33 ºC en el eje del Ebro. El aviso permanecerá activo hasta las 20.00 horas.