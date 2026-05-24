Euskadi activa un aviso amarillo por riesgo alto de incendio forestal este lunes y martes

Archivo - Árboles ardiendo en un incendio forestal en la zona de Peñas Negras - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco extenderá hasta el martes los avisos amarillos por temperaturas altas y persistentes en Euskadi, a los que el lunes y martes ha añadido el aviso por riesgo alto de incendio forestal.

Según ha informado en un comunicado el Departamento de Seguridad, el aviso amarillo de este domingo por temperaturas muy altas, comenzará a las 13.00 horas, ya que las máximas podrían rondar los 32 ºC en la zona cantábrica interior, 26 ºC en el litoral y 31 ºC en la zona de transición y en el eje del Ebro. Este aviso finalizará a las 20.00 horas.

El lunes se repetirá este mismo aviso en el mismo horario, ya que las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en el litoral y en la zona cantábrica interior y 30 ºC en la zona de transición y en el eje del Ebro. Además, durante toda la jornada permanecerá activo el aviso por temperaturas altas persistentes, ya que las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 20/33 ºC en la zona costera y 19/33 ºC en la zona cantábrica interior. Por su parte, podrían rondar los 16/30 ºC en la zona de transición y los 17/30 ºC en el eje del Ebro.

A ello se le añade el riesgo por incendio forestal, que estará activo ininterrumpidamente desde las 00.00 horas del lunes hasta las 24.00 horas del martes, debido a las altas temperaturas y la intensidad del viento de componente sur.

Asimismo, a lo largo de toda la jornada del martes estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes, ya que la previsión apunta a que las temperaturas mínimas/máximas se podrían situar en torno a 20/33 ºC en la zona costera, 19/33 ºC en la zona cantábrica interior, 16/30 ºC en la zona de transición y 17/31 ºC en el eje del Ebro. Además, de 13.00 a 20.00 horas, como las jornadas previas, se activará el aviso amarillo por temperaturas altas.