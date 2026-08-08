Euskadi activa el aviso amarillo este sábado por precipitaciones intensas

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BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará a partir de las seis de la tarde de este sábado el aviso amarillo ante la previsión de que se produzcan precipitaciones intensas que podrían superar los 15 l/m2 en una hora.

Se esperan chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de que sean localmente fuertes, de manera que se podían superar los 15 l/m2 en una hora. Es posible que se registre granizo (de 2 a 4 cm) y puede haber rachas muy fuertes de viento, de entre 80 y 100 km/h.

Por ello, el aviso amarillo por precipitaciones intensas se prolongará desde las seis de la tarde hasta el final de la jornada, en la que, además, ya se había establecido aviso amarillo por temperaturas muy altas desde el mediodía hasta las siete de la tarde.

Para este sábado, se prevé que las temperaturas máximas ronden los 37 grados en el Eje del Ebro, los 35 grados en la zona de transición y los 32 grados en la zona cantábrica interior. En la zona costera, por su parte, los valores máximos se situarán en torno a los 27 grados.