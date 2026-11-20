Archivo - Barcos de pesca amarrados en el Puerto de Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este domingo durante prácticamente toda la jornada un aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación ya que se prevé una altura de ola significante de 3,5 metros y viento que en zonas expuestas puede rondar los 70-90 kilómetros por hora.

De este modo, el aviso se activará a partir de las 03.00 horas y durante toda la jornada. La altura de ola significante irá subiendo hasta situarse por encima de los 3,5 metros durante la mañana, mientras que la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno 1-1,5 metros, aumentando a primeras horas de la mañana y situándose en torno a 3 metros durante las horas centrales.

El viento del suroeste soplará con fuerza 4 a 5, girando a primeras horas de la madrugada a oeste con fuerza 5, con intervalos de 6 durante la madrugada y por la mañana, lo que originará mar rizada aumentando rápidamente de madrugada a fuerte marejada, con áreas de mar gruesa. De madrugda las rachas de viento del oeste pueden rondar los 70-90 km/h en las zonas más expuestas del litoral.