Euskadi activa este fin de semana dos avisos amarillos por temperaturas que podrían rondar los 34 grados en el interior

Jornada calurosa en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado y domingo dos avisos amarillos por temperaturas muy altas ante la previsión de que se registren hasta 34 grados en zonas del interior del territorio vasco.

Así, el sábado de 13.00 a 20.00 horas estará vigente el primero de los avisos, ya que las temperaturas máximas podrían rondar los 30 ºC en la zona costera y los 34 ºC en la zona cantábrica interior. Por su parte, las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en la zona de transición y en el eje del Ebro.

El domingo se activará en el mismo horario el aviso amarillo, ya que la previsión indica que las temperaturas máximas podrían rondar los 30 ºC en la zona costera y los 33 ºC en la zona cantábrica interior, mientras que las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en la zona de transición y los 34 ºC en el eje del Ebro.