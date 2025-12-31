Euskadi activa hasta este jueves el aviso amarillo por temperatura mínimas y heladas en el interior

Archivo - Helada en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado hasta este jueves el aviso amarillo por riesgo temperaturas mínimas y posibilidad de heladas en el interior.

Según ha informado en un comunicado, el aviso se activará a las 21.00 horas de este miércoles, Nochevieja, y permanecerá vigente hasta las 9.00 horas del jueves.

Las heladas débiles podrían producirse en puntos del interior de la Comunidad autónoma, especialmente en Álava, y coincidir con la creación de bancos de niebla.