Euskadi activa este martes y miércoles el aviso amarillo por olas y mareas muy vivas

BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorlogía del Gobierno vasco activará este martes y miércoles el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación por olas de 2 metros y mareas muy vivas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Tanto el martes como el miércoles, el aviso amarillo estará activado desde las 5.00 hasta las 7.00 horas, cuando la altura de ola significante se situará en torno a 2 metros. La pleamar del martes será a las 5.32 horas y la del miércoles se producirá a las 6.11 horas, con una marea estimada ambas de 4,98 metros.

En las zonas sensibles a las mareas, que serán muy vivas, también podría producirse algún rebase y, además de los rebases en la primera línea de costa, también se pueden dar en otras zonas inundables exclusivamente por la marea.