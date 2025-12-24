Euskadi activa para esta Nochebuena y las primeras horas de Navidad el aviso por nieve

Archivo - Nieve en Elorrio - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado desde las nueve de esta Nochebuena y hasta las nueve de la mañana de la jornada de Navidad el aviso amarillo ante la previsión de que se produzcan nevadas, con una cota que bajará hasta los 400 metros.

Se esperan precipitaciones débiles, especialmente en la vertiente cantábrica, donde pueden ser localmente y ocasionalmente moderadas esta noche.

La previsión es que la cota de nieve se sitúe este miércoles en torno a 700 o 900 metros, con espesores de hasta 1 cm a 1.000 metros. En las primeras horas de mañana jueves la cota de nieve podría bajar hasta alcanzar los 400 o los 600 metros, con espesores de hasta 4 cm a 1.000 metros.