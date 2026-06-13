Euskadi activa a partir de la una de la tarde el aviso por temperaturas que podrían rondar los 34 grados en el interior

Jornada calurosa en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará a la una de la tarde de este sábado el aviso amarillo por temperaturas muy altas, ante la previsión de que se registren hasta 34 grados en zonas del interior del territorio vasco.

Este aviso estará vigente hasta las ocho de esta tarde, ya que las temperaturas máximas podrían rondar los 30 ºC en la zona costera y los 34 ºC en la zona cantábrica interior. Por su parte, las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en la zona de transición y en el eje del Ebro.

Mañana se activará en el mismo horario el aviso amarillo, ya que la previsión indica que las temperaturas máximas podrían rondar los 30 ºC en la zona costera y los 33 ºC en la zona cantábrica interior, mientras que las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en la zona de transición y los 34 ºC en el eje del Ebro.