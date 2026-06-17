Euskadi activa esta tarde y el jueves el aviso amarillo por temperaturas muy altas de hasta 35 grados

Archivo - Termómetro marca 35 grados en la Gran Vía de Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará esta tarde y el jueves el aviso amarillo por temperaturas muy altas, que podrían alcanzar los 35 grados, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Desde las 13.00 hasta las 19.00 horas de este miércoles se activará el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. Las máximas podrían rondar los 34 grados en la zona de transición y los 35 grados en el eje del Ebro. Por su parte, las temperaturas máximas podrían los 24 grados en la costa y los 31 grados en la zona cantábrica interior.

El aviso amarillo por temperaturas altas se volverá a activar este jueves, desde las 13.00 hasta las 20.00 horas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 35 grados en la zona cantábrica interior, en la zona de transición y en el Eje del Ebro y los 29 grados en la costa.

Desde las 00.00 hasta las 24.00 horas de este jueves se mantendrá activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 17/35 grados en la zona cantábrica interior, los 16/35 grados en la zona de transición y los 18/35 grados en el eje del Ebro y los 18/29 grados en la zona costera.

Además, durante toda la jornada de este jueves estará activado el aviso amarillo por riesgo alto de incendio forestal en Álava y en Gipuzkoa, y relativamente alto en Bizkaia, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.