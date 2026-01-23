Euskadi activa esta tarde el Plan de Vialidad Invernal en "Fase de Seguimiento e Información" por nieve a 1.000 metros

Archivo - Nieve en Vitoria (archivo) - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará a las seis de esta tarde el Plan de Vialidad Invernal en "Fase de Seguimiento e Información", ante la previsión de cota de nieve a 1.000 metros y en torno a 600-800 metros durante la mañana de este sábado.

Según las previsiones de Euskalmet, esta tarde irá aumentando la nubosidad y es probable que se produzcan algunos chubascos o precipitaciones débiles, especialmente en el interior. La cota de nieve podría rondar los 1.000 metros.

Este sábado aumentará la inestabilidad y se notará un ambiente más frío. La mañana, en general, será tranquila con nubes y claros y las precipitaciones serán poco probables. Sin embargo, a partir del mediodía llegará a Euskadi un frente y, a partir de entonces, se producirán chubascos, que podrían venir acompañados de tormentas. Lo más probable es que tras el paso del frente, por la noche, vaya remitiendo.

Las temperaturas descenderán y la cota de nieve podría situarse en torno a 600-800 metros, subiendo a 900-1.000 metros por la noche. Además, no se descartan heladas en zonas del interior. El viento soplará del suroeste por la mañana y girará a oeste en torno al mediodía y será intenso por la tarde, sobre todo en la costa.