Euskadi activa este viernes y sábado por la tarde el aviso amarillo por lluvias intensas

Archivo - Imagen de lluvia intensa en el centro de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este viernes y sábado por la tarde el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Desde las 17.00 hasta las 22.00 horas de este viernes se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas. Según las previsiones, se pueden superar los 15 l/m2 en una hora. Se esperan chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, especialmente en Bizkaia, posibilidad de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento, de 60-80 km/h.

Asimismo, desde las 14.00 hasta las 22.00 horas de este sábado se volverá a activar el aviso amarillo por lluvias intensas, que pueden superar los 15 l/m2 en una hora. El pronóstico anuncia también para esta jornada chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, especialmente en el este, además de posibilidad de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento, de60-80 km/h.