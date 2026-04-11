Euskadi activará domingo y lunes el aviso amarillo de riesgo en la navegación por olas que podrán superar los 3,5 metros

Archivo - Fuerte oleaje en la costa - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará este domingo durante toda la jornada y extenderá hasta el lunes a las 09.00 horas un aviso amarillo por riesgo para la navegación en las dos primeras millas ante la previsión de que la altura de ola significante pueda superar los tres metros y medio.

Según la previsión meteorológica, el domingo la altura de ola significante podría superar los 3,5 metros, especialmente durante la segunda mitad del día cuando podría rondar los 4 metros. Por la madrugada el viento será variable, con predominio de componente sur en el este y del norte en el oeste, con fuerza 2 a 3.

Durante la mañana del domingo se fijará de componente norte y arreciará a fuerza 3-4, con predominio del noroeste durante la segunda mitad del día. Originará mar rizada a marejadilla, aumentando a marejada durante la segunda mitad del día.

El lunes, la altura de ola significante también podría superar los 3,5 metros, especialmente de madrugada por el viento del oeste-noroeste con fuerza 3 que originará marejadilla. Está previsto que el aviso finalice a las 09.00 horas.