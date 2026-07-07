Euskadi activará este miércoles y jueves el aviso amarillo por temperaturas de 37º C en el interior y 26º C en la costa

Archivo - Termómetro en Bilbao marcando 37 grados - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que está este martes en alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas, de hasta 38º C, rebajará el nivel a aviso amarillo para este miércoles y jueves, ante la previsión de máximas que podrían alcanzar los 37º C en el interior y los 26º C en la costa, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene para este martes, desde las 12.00 hasta las 19.00 horas, la alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en la zona de transición y los 38 ºC en el eje del Ebro.

Por su parte, desde las 12.00 y hasta las 17.00 horas estará activado el aviso amarillo ante la previsión de temperaturas máximas que podrían rondar los 33 ºC en la zona cantábrica interior y los 27º C en la zona costera.

Para este miércoles, se activará el aviso amarillo desde las 12.00 hasta las 18.00 horas, ante la previsión de temperaturas máximas que podrían rondar los 34 ºC en la zona de transición, los 37 ºC en eje del Ebro, los 26 ºC en la zona costera y los 30 ºC en la zona cantábrica interior.

Este jueves se volverá activar, desde las 12.00 hasta las 18.00 horas, el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, con máximas que podrían rondar los 37 ºC en eje del Ebro, los 35 ºC en la zona de transición, los 26 ºC en la zona costera y los 31 ºC en la zona cantábrica interior.