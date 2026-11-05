Euskadi acude a la cumbre del Clima COP31 de Turquía a atraer financiación para sus proyectos de adaptación climática

De izquierda a derecha, Adolfo Uriarte, Josu Bilbao y Mari Mar Alonso - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Gobierno Vasco, con el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Mikel Jauregi al frente, viajará a Antalya (Turquía) para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra del 9 al 20 de noviembre en la ciudad turca, y a la que Euskadi acude con el objetivo de "atraer" vías de financiación para "acelerar" sus proyectos y soluciones de adaptación climática.

Los contenidos de la agenda de la delegación vasca, que se desplazará a la cita el domingo 8 y regresará el día 12, han sido dados a conocer este jueves en rueda de prensa en Bilbao por el viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao; el director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático, Adolfo Uriarte y la directora de Acción Climática de Ihobe, Mari Mar Alonso.

La delegación vasca centrará su presencia en la cumbre del Clima en presentar "Euskadi Climate Change Adaptation Living Lab", uno de los proyectos transformadores recogidos en el Plan de Industria Euskadi 2030, así como para detallar los seis demostradores de soluciones de adaptación climática ya puestos en marcha en el territorio y en los que se articula dicho proyecto transformador.

Se trata de la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y es el principal foro multilateral mundial en materia climática y el espacio donde "prácticamente todos los países se reúnen para acordar cómo avanzar frente a la crisis climática, desde la reducción de emisiones hasta la adaptación de los territorios.

Según ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, esta COP31 llega en "un momento especialmente relevante", ya que la ONU ha situado la cita turca "ante el reto de acelerar la acción climática y reforzar la cooperación internacional", en el contexto actual de "fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, temperaturas récord e inseguridad energética".

El plan de trabajo de la delegación se desarrollará del 9 al 11 y se iniciará con su asistencia en la sesión inaugural de la primera jornada prevista el lunes 9, en la que el consejero Mikel Jauregi tendrá intervenciones en mesas redondas y encuentros.

Bilbao ha incidido en que "aunque las negociaciones formales corresponden a los Estados, los gobiernos regionales y locales son actores esenciales a la hora de convertir los compromisos internacionales en políticas y actuaciones concretas".

En ese contexto, ha añadido, "Euskadi puede mostrar sus experiencias concretas ya en marcha para combatir el cambio climático" por lo que acude a la cumbre con el mensaje de mostrar allí "lo que ya hemos empezado a hacer" porque, ha subrayado, "no vamos con ideas, vamos con realidades".

En ese sentido, ha destacado que los seis demostradores, ya emprendidos, que mostrará servirán para constatar que "Euskadi se sitúa ya entre una de las regiones más avanzadas porque hemos pasado del diagnóstico a la acción".

SEIS DEMOSTRADORES

Los seis demostradores que explicarán en la cita son la intervención en la costa de Zarautz para afrontar el ascenso del nivel del mar, que cuenta con un presupuesto estimado de 4,5 millones; la creación de un bosque inundable y la recuperación de la marisma en Bakio (3 millones); el estuario resilente de Txingudi (entre 9,8 y 11,3 millones); la recuperación del espacio natural del Zadorra (4 millones); el proyecto BIK 2050 para adaptar el entorno de la ría de Bilbao al impacto del cambio climático (26 millones) y el refugio climático urbano proyectado en Legazpi (2,9 millones).

De esta forma, el principal objetivo es "atraer y movilizar" financiación para "acelerar" estos seis proyectos pero, también, para poner en marcha otros porque, tal y como ha remarcado el viceconsejero, "no se financian ideas, se financian proyectos concretos" y "si podemos contar con más liquidez, podremos replicar estos seis ya emprendidos".

En palabras del viceconsejero, "Euskadi llega a la COP31 con la propuesta concreta de demostrar que la adaptación climática puede convertirse en innovación aplicada, protección del territorio, competitividad y soluciones transferibles a otras regiones".

PROYECTO DEL PLAN DE INDUSTRIA 2030

Todas estas intervenciones están recogidas en "Euskadi: Climate Change Adaptation Living Lab", uno de los 20 proyectos transformadores integrados en el Plan de Industria Euskadi 2030 que es donde se integran estos seis demostradores, desarrollados en entornos reales para validar soluciones de adaptación, generar evidencia sobre su eficacia y favorecer su transferencia y escalado a otros lugares de Euskadi y a otras regiones.

Tal y como ha destacado Bilbao, "la integración del Climate Change Adaptation Living Lab en el Plan de Industria supone un cambio de perspectiva" puesto que "deja de plantearse exclusivamente como una cuestión ambiental y se vincula también con competitividad, innovación, conocimiento, nuevos mercados y capacidades empresariales".

El modelo se concibe, de esta manera, como un sistema territorial de experimentación en el que cooperan administraciones, ayuntamientos, agentes científicos y tecnológicos, empresas y la ciudadanía".

Según ha explicado la directora de Acción Climática de Ihobe, Mari Mar Alonso, el valor del Climate Change Adaptation Living Lab "no reside únicamente en cada actuación por separado" sino que "su aportación es convertir estos demostradores en una metodología compartida: probar soluciones en situaciones reales, medir sus resultados, generar evidencia, compartir el conocimiento adquirido y facilitar después su réplica", ha enumerado.

De esta forma, ha proseguido Alonso, "costa, marismas, ríos, estuarios y espacios urbanos funcionan como un gran laboratorio territorial en el que Euskadi aprende a proteger a la población, los ecosistemas, las infraestructuras y la actividad económica frente a un clima cambiante".

Tanto el viceconsejero como la directora de Ihobe han incidido en que, además del aspecto climático, "existe una dimensión económica decisiva" ya que la integración del Lab en el Plan de Industria Euskadi 2030 "sitúa la adaptación climática como oportunidad para generar conocimiento, innovación aplicada, empleo especializado, nuevos mercados y soluciones exportables desarrolladas por las empresas y capacidades tecnológicas vascas".

Según han resumido, "Euskadi llega a la COP31 no solo para hablar de adaptación, sino para enseñar cómo se hace mediante la explicación de estos seis demostradores en seis territorios vascos que convierten Euskadi en "un laboratorio a escala real donde ciencia, innovación, industria e instituciones trabajan juntas para anticiparse al clima futuro" y, ha concluido Bilbao, "adaptarse es proteger, pero también innovar, aprender y generar soluciones capaces de viajar desde Euskadi a otros territorios".