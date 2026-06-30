Euskadi adelanta la publicación de la resolución de ayudas de cosecha en verde para garantizar los plazos de ejecución

Esta fórmula permite ganar unos días en la gestión y facilitar la organización de la campaña por parte del sector vitivinícola - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha adelantado la publicación de la resolución de ayudas de 'cosecha en verde' para garantizar los plazos de ejecución en viñedos de Álava, una medida que permite a 160 beneficiarios organizar la cosecha antes del 15 de julio sin comprometer los plazos administrativos.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha adoptado medidas extraordinarias para garantizar la correcta ejecución de las ayudas de 'cosecha en verde' en viñedos, en un contexto de plazos administrativos especialmente ajustados, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La resolución correspondiente a la convocatoria de 2026 determina la concesión y denegación de las ayudas destinadas a la eliminación anticipada de racimos de uva en viñedos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, todas ellas ubicadas en el Territorio Histórico de Álava.

Aunque la publicación oficial en el Boletín Oficial del País Vasco está prevista para el 3 de julio, el Gobierno Vasco ha decidido publicar de forma inmediata la resolución en su sede electrónica, así como facilitar su acceso a las personas beneficiarias a través de la Diputación Foral de Álava mediante notificación telemática individualizada.

Esta medida se adopta teniendo en cuenta que el Ministerio comunica las parcelas elegibles el 15 de junio de cada año, lo que deja un margen muy reducido para la tramitación, y que la cosecha en verde debe ejecutarse antes del 15 de julio, o en su defecto, tramitarse la renuncia en un plazo de 10 días.

De este modo, la difusión anticipada de la resolución permite a los 160 solicitantes beneficiarios conocer con antelación el resultado y organizar la ejecución de la medida en plazo, sin comprometer la seguridad jurídica del procedimiento, ya que los efectos administrativos (plazos de recurso, solicitud de pago o renuncias) comenzarán a contarse a partir de la publicación en el BOPV.

Asimismo, se ha coordinado con la Diputación Foral de Álava la remisión del enlace a la resolución a cada expediente, de forma que todas las personas solicitantes puedan acceder desde hoy mismo a la información.

El importe total de las ayudas asciende a 1.306.639,50 euros, correspondientes a una superficie de 577,87 hectáreas, financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Esta fórmula, ha explicado, permite ganar unos días en la gestión y facilitar la organización de la campaña por parte del sector vitivinícola, en un contexto en el que los plazos de ejecución son especialmente exigentes.