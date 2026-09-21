Euskadi ampliará en 6.000 megavatios su potencia eléctrica, un 50% más que la actual

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha logrado el compromiso del Estado de aumentar las inversiones en la red eléctrica de transporte para ampliar en 6.000 megavatios la potencia de la red eléctrica en Euskadi para llegar hasta 18.000 megavatios en 2030. Ese aumento supone incrementar un 50% la potencia actual. Este compromiso alcanzado se incorporará a la Planificación de la Red de Transporte Horizonte 2030 del Gobierno central.

El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha hecho este anuncio en el transcurso de la visita a las obras que se realizan en Gatika para la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Bizkaia. También ha asistido Joan Groizard, secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este incremento de inversión ha sido posible por la aprobación, el pasado 28 de julio, del Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el Estado. Este Real Decreto da respuesta a la propuesta realizada por el Gobierno Vasco al Ministerio para incrementar las inversiones en las redes eléctricas de transporte y distribución en Euskadi.

En su intervención, el consejero de Industria ha subrayado que esos 6.000 megavatios suponen un incremento del 50 por ciento de la potencia actual, lo que supone un "paso de gigante" para lograr la red eléctrica que necesita Euskadi. Por su parte, el secretario de estado de Energía ha señalado que es una planificación "excelente" tanto para Euskadi como para el conjunto del Estado.

Esa potencia adicional del 50% se logrará con actuaciones en casi todas las 20 subestaciones existentes y además se crearán 10 nuevas subestaciones.

"El año pasado anunciamos un acuerdo borrador que incrementaba nuestra potencia eléctrica en un 40%. Hoy anunciamos que la versión final del plan de inversiones eleva esta potencia al 50%. En el próximo quinquenio vamos a tener un 50% más de enchufes en Euskadi", ha destacado el consejero.

El Gobierno Vasco ha conseguido elevar hasta 6.000 MW la potencia prevista para Euskadi, al haberse tenido en cuenta las alegaciones presentadas a la propuesta publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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