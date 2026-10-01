Euskadi asumirá a partir de este viernes la gestión operativa de las incidencias derivadas de salvamento marítimo

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VITORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi asumirá a partir de este próximo viernes la gestión operativa de las incidencias derivadas de salvamento marítimo en sus aguas territoriales e interiores.

El Consejo de Gobierno vasco aprobó el pasado 3 mes de marzo el decreto por el que se formaliza el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de traspaso de funciones y servicios al País Vasco en materia de ejecución de la legislación del Estado sobre salvamento marítimo en las aguas interiores y territoriales correspondientes al litoral de Euskadi.

El acuerdo señalaba el 1 de octubre como fecha de inicio para la asunción de la competencia, de forma que a partir de este próximo viernes al mediodía el 112 asumirá la gestión operativa de las incidencias derivadas de salvamento marítimo en las aguas interiores del País Vasco.

Euskadi asumirá de forma gradual las funciones y servicios que se traspasan, cuyo ejercicio vendrá condicionado por la progresiva puesta en marcha de los equipos y recursos necesarios.

Para ello el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se apoyará en el acuerdo que tiene con el Comité Autonómico de la Cruz Roja para colaborar ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe, calamidad pública o cualquier otra en la que sea necesaria esa colaboración.