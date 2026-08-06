Euskadi aumenta su población un 0,12% en el segundo trimestre

Archivo - Ciudadanos en una calle de Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población en Euskadi aumentó en el segundo trimestre del año un 0,12% en comparación con el trimestre anterior, hasta situarse en 2.257.392 personas. Este incremento se produjo debido al aumento de residentes extranjeros, con 3.190 personas más, ya que la población con nacionalidad española se redujo en 486 personas.

Según la Estadística Continua de Población hecha pública este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población residente en la Comunidad Autónoma Vasca a fecha 1 de julio asciende a 2.257.392 personas, un 0,12% más que al cierre del primer trimestre de 2026 (+2.704 residentes) y un 0,47% más que en julio de 2025 (+10.714 personas). De ellas, 1.156.432 son mujeres y 1.100.960 hombres.

En Euskadi viven 2.013.168 habitantes con nacionalidad española, un 0,02% menos en términos trimestrales (-486 personas) y un 0,03% menos respecto al año pasado (-718 personas). Por su parte, los 244.224 residentes con nacionalidad extranjera suponen un 1,32% más que hace tres meses (+3.190) y un 4,91% más respecto al segundo trimestre de 2025 (+11.432).

Teniendo en cuenta el país de nacimiento, de los residentes en el País Vasco, 1.905.948 han nacido en España, 2.160 menos que a fecha 1 de abril (-0,11%) y 9.853 menos que el 1 de julio del pasado año (-0,5%). Por su parte, los habitantes nacidos en otros países, 351.444, suponen 4.864 más en términos trimestrales (+1,4%) y 20.567 más en la variación interanual (+6,2%).