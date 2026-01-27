Euskadi cierra 2025 con 5.400 personas menos en paro y 28.700 empleos más que el año anterior

Oficina de Lanbide en Basauri (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado en el último trimestre de 2025 una población ocupada de 1.009.500 personas, lo que supone 28.700 más que en el mismo periodo de 2024 (+2,93%), mientras que cifra de desempleados se ha situado en 81.800 personas, 5.400 menos que hace un año (-6,19%), según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes.

Por lo que respecta a la evolución trimestral, en los tres últimos meses de 2025 se han creado en País Vasco 8.300 puestos de trabajo (+0,8% respecto al trimestre anterior) y el desempleo ha crecido en 6.600 personas (+8,84%).

Euskadi ha cerrado 2025 con una tasa de paro del 7,50%, por debajo del 9,93% de la media estatal, y una tasa de actividad del 56,28%, también inferior a la media del 58,94%.

(Habrá ampliación)