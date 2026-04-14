Euskadi cierra marzo con 57.293 empresas, 31 menos que en febrero y 26 menos que hace un año

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BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió en marzo a 57.293, lo que supone 31 menos que en febrero, un descenso acorde con lo habitual para un mes de marzo. Respecto a marzo de 2025 se registran 36 empresas menos (-0,1%), dejando atrás dos meses consecutivos de subidas interanuales del número de empresas, según el último informe sobre evolución del tejido empresarial en Euskadi elaborado por Confebask.

Respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), se registran 1.600 empresas menos (-2,7%), habiéndose recuperado el 24% de las empresas perdidas en la pandemia, según los datos de la patronal vasca.

Por Territorios, en marzo creció el número de empresas en Bizkaia y descendió en Álava y Gipuzkoa, y respecto a marzo de 2025 se incrementa el número de empresas en Bizkaia y desciende en Álava y Gipuzkoa.

Comparando marzo de 2026 con febrero de 2020 (situación pre-pandemia), la mayor caída se da en Álava (-3,8% y 367 empresas menos), seguido de Bizkaia (-1,9%, y 590 empresas menos), y Gipuzkoa (-1,9%, y 391 empresas menos).

En marzo de 2026, y respecto a marzo de 2025, el número de empresas retrocedió en Euskadi un -0,1%, frente a una subida del 0,9% interanual en el Estado. Comparando los datos de marzo con el nivel pre-pandemia (febrero de 2020), se registra un descenso del número de empresas en Euskadi del -2,7%, frente a un incremento en el caso del Estado del 1,3%.

El número de autónomos creció en marzo en Euskadi en 494 personas, el mejor dato registrado para un mes de marzo, sumando el total de autónomos 166.277 personas, lo que supone un descenso interanual del -0,1%.

Respecto a febrero de 2020, el número de autónomos ha caído en 3.967 personas, lo que en términos porcentuales supone una reducción del -2,3%.

CONCURSOS

El número de empresas vascas concursadas ascendió en 2025 a 295, un 2,1% más que en 2024, un crecimiento menor que el registrado en el Estado, donde la subida fue del 5%.

Por sectores, en 2025 el número de empresas concursadas creció en industria (+11,7% y 67 empresas concursadas), seguido de servicios (+4% y 183 empresas concursadas), y se redujo en construcción (-19,6% y 41 empresas concursadas).

En el cuarto trimestre hubo 85 empresas concursadas, 17 más que un año antes, un 25% más, con más empresas concursadas que en el cuarto trimestre de 2024 en construcción y servicios, y menos en industria.