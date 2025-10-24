Euskadi cierra el tercer trimestre con 6.400 empleos más y 1.200 parados menos que el trimestre anterior

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La población ocupada en Euskadi alcanzó en el tercer trimestre de este año 1.001.100 personas, lo que supone 6.400 más que en los tres meses anteriores (+0,64%), mientras que la cifra de personas desempleadas se situó en 75.200 personas, 1.200 menos que el trimestre precedente (-1,61%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por lo que respecta a la comparativa anual, en el País Vasco hay 29.500 ocupados más que en el tercer trimestre de 2024 (+3,04%) y 4.800 parados menos (-6,06%).

Con estos datos, la tasa de actividad en el tercer trimestre de 2025 se sitúa en esta comunidad autónoma en el 55,64%, por debajo de la media estatal del 59,30%, y la tasa de paro en el 6,98%, inferior a la media del conjunto de comudidades del 10,45%.

