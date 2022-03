Euskadi comienza a administrar una nueva vacuna contra el herpes Zoster

Osakidetza se pondrá en contacto con los colectivos de riesgo y administrará la vacuna en los puntos habituales

AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha comenzado a administrar la vacuna contra el Herpes Zoster esta semana, lo que ayudará a disminuir esta dolencia en el futuro, especialmente en los colectivos de riesgo, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

El herpes zóster, también conocido como "culebrilla", es una infección causada por el virus varicela-zóster y su incidencia cada vez es más alta, sobre todo en mujeres, y aumenta "considerablemente" con la edad (a partir de los 50 años) y especialmente en personas inmunodeprimidas. A pesar de que no sea una enfermedad asociada a una alta mortalidad, las complicaciones pueden ocasionar discapacidad y una disminución importante de la calidad de vida, han explicado desde Salud.

En este sentido, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha valorado esta medida como "un paso importante para mejorar la calidad de vida y la salud de la población vasca". "Las vacunas son herramientas fundamentales para hacer frente a los virus y con la administración de la vacuna contra el Herpes Zoster Euskadi sigue dando pasos para mejorar la salud y la calidad de vida de la sociedad vasca", ha manifestado.

La vacunación se realizará "de manera proactiva" desde los servicios de Osakidetza responsables del seguimiento de la salud de las personas que forman parte de los grupos de riesgo, siguiendo un orden de prioridad que ha sido establecido por el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi. Osakidetza se pondrá en contacto con estas personas y administrará la vacuna en los puntos habituales, en el ámbito hospitalario.

En 2018, la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública establecieron los grupos de riesgo diana para la administración de esta vacuna. Conforman estos grupos de riesgo personas trasplantadas y mayormente inmunodeprimidas.

En concreto, atendiendo a la disponibilidad progresiva de dosis, el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi estableció un orden de priorización en el que ocupan los primeros puestos el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), el trasplante de órgano sólido (TOS) en los dos últimos años, las hemopatías malignas en fase activa, el tratamiento oral con fármacos anti-JAK, el trasplante de órgano sólido (TOS) hace más de dos años, el VIH con recuento CD4 < 350, los tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia y el VIH con recuento CD4=350.

VACUNA

Actualmente, hay dos vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) frente al herpes Zoster. En concreto, la vacuna Zostavax es una vacuna viva atenuada de virus varicela zoster, que se administra en una dosis y está contraindicada en estados de inmunodeficiencia primaria o adquirida, según ha explicado Salud.

Por su parte, la vacuna Shingrix es una vacuna que contiene partes del virus varicela-zóster (por lo que no puede causar enfermedad) junto con un adyuvante para que la protección sea "más alta y duradera". Se administra con una pauta de dos dosis y está indicada para las personas con condiciones de riesgo que conllevan inmunodeficiencia a partir de los 18 años de edad.

Salud ha precisado que ambas vacunas son seguras, aunque Shingrix es "más eficaz". Esta última es la que se administrará en Euskadi con dos dosis con un intervalo de dos meses entre la administración de la primera y la segunda.

Esta vacuna previene y protege frente al virus de la varicela zoster y de la neuralgia postherpética (dolor continuo y duradero en el tiempo, después de que las ampollas del herpes zóster hayan desaparecido), que es la complicación más habitual cuando se padece esta enfermedad, ha precisado la directora de Salud Pública, Itziar Larizgoitia.

Desde Salud han explicado que las personas contraen culebrilla cuando el virus de la varicela-zóster, que causa la varicela, se reactiva en su cuerpo después de que hayan tenido varicela. Una persona que tenga herpes zóster no puede contagiarlo pero sí puede contagiar de varicela a otra persona que no esté vacunada de esta enfermedad o que no la haya tenido. Para evitar la transmisión del virus, ha de cubrirse el salpullido y evitar "tacarlo" o rascarlo.

----------------

Contenido multimedia:

Audio: Euskadi comienza a administrar una nueva vacuna contra el herpes Zoster

Duración: 01:41

Url de descarga: https://audio.europapress.es/archivo/650592/1